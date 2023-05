To protect Montanans’ personal and private data from the Chinese Communist Party, I have banned TikTok in Montana. — Governor Greg Gianforte (@GovGianforte) May 17, 2023

Le Montana est officiellement devenu le premier État à interdire TikTok, mercredi 17 mai 2023, après que le gouverneur Greg Gianforte a signé un projet de loi restreignant les téléchargements de l'application de médias sociaux immensément populaire.Cette loi, adoptée le mois dernier, interdit aux magasins d'applications de donner aux utilisateurs la possibilité de télécharger TikTok et à l'entreprise d'exercer ses activités dans l'État.La loi sera probablement contestée devant les tribunaux au motif qu'elle restreint la liberté d'expression, mais Gianforte a fait l'éloge des mesures de protection de la vie privée qu'elle prévoit. « Le Parti communiste chinois utilise TikTok pour espionner les Américains, violer leur vie privée et collecter leurs informations personnelles, privées et sensibles, c'est bien documenté », a déclaré Gianforte dans un communiqué de presse, qualifiant la loi « d'action la plus décisive de tous les États ».Le porte-parole de TikTok, Brooke Oberwetter, a qualifié le projet de loi « d'illégal » dans un communiqué, affirmant que l'application est une plateforme qui « donne du pouvoir à des centaines de milliers de personnes à travers l'État ». « Nous voulons rassurer les Montanais sur le fait qu'ils peuvent continuer à utiliser TikTok pour s'exprimer, gagner leur vie et trouver une communauté, alors que nous continuons à défendre les droits de nos utilisateurs à l'intérieur et à l'extérieur du Montana », a déclaré Oberwetter.Lorsque le projet de loi a été adopté le mois dernier, Oberwetter a déclaré que ses « champions ont admis qu'ils n'avaient pas de plan réalisable pour rendre opérationnelle cette tentative de censure des voix américaines ». Les violations d'une interdiction comprennent chaque fois qu'un utilisateur se voit offrir la possibilité de télécharger l'application. Chaque infraction est passible d'une amende de 10 000 dollars. L'application de la loi sera confiée au ministère de la justice du Montana.En mars, le PDG de TikTok, Shou Zi Chew, a déclaré au Congrès que 150 millions de personnes aux États-Unis utilisaient régulièrement l'application, dont la popularité a explosé ces dernières années.Bien que le Montana soit le premier État à interdire le téléchargement et l'utilisation de l'application sur son territoire, des interdictions limitées ont été émises au niveau fédéral et au niveau des États pour les appareils appartenant au gouvernement, ainsi que pour les réseaux. L'année dernière, le président Joe Biden a signé une interdiction qui interdit aux quelque 4 millions d'employés du gouvernement fédéral d'utiliser TikTok sur les appareils appartenant à ses agences.Source : Gouverneur Greg GianforteQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du bras de fer entre TikTok et les États-Unis ?Pensez-vous qu'il faut interdire TikTok en Europe ?