John A. Catsimatidis, 74 ans, est un homme d'affaires milliardaire américain et un animateur de talk-show. Catsimatidis a accordé la semaine passée une interview au Daily Mail, après avoir publié un livre dans lequel il raconte la façon dont il a commencé au bas de l'échelle et a gravi les échelons. Au cours de l'entretien, il a critiqué la génération Z qui s'est trop concentrée sur l'application de médias sociaux TikTok et ne donne pas la priorité à ses aspirations professionnelles. Bien qu'il ait abandonné l'université pour les affaires, Catsimatidis a déclaré pendant l'interview que le dévouement et l'éthique du travail ont joué un rôle crucial dans sa réussite.Né sur l'île de grecque de Nissyros, Catsimatidis a immigré aux États-Unis avec sa famille alors qu'il n'était encore qu'un nourrisson. Catsimatidis affirme avoir appris la valeur du travail acharné dès son premier emploi dans un supermarché et pense qu'il faut continuer à aller de l'avant même lorsqu'il semble impossible d'atteindre le succès. Le milliardaire a déclaré que, dans sa jeunesse, il avait commencé par travailler 70 heures par semaine dans un supermarché, mais il craint que la génération Z soit trop occupée sur TikTok pour prendre des mesures similaires. « C'est l'un des problèmes que nous rencontrons dans notre pays ces jours-ci », a-t-il déclaré.« Les enfants sont occupés à jouer sur TikTok. J'étais prêt à dormir sur le canapé pendant tout l'été et à regarder la télévision. Ma mère m'a jeté hors du canapé, et je suppose que je suis un enfant des extrêmes, car j'ai rapidement fini par travailler 70 heures par semaine. Cela m'a appris la responsabilité d'un peu de perfection », a ajouté Catsimatidis. Le milliardaire voit d'un mauvais œil la dépendance de la jeune génération aux médias sociaux et laisse entendre que le problème doit être pris au sérieux et traité avec fermeté. « Si vous travaillez 100 heures par semaine et que cela ne marche pas, vous feriez mieux de travailler 120 heures », a-t-il déclaré.« On ne peut pas gagner si l'on a peur de perdre », note-t-il. Catsimatidis a déclaré que le conseil qu'il donne aux personnes qui s'efforcent de développer leur carrière est d'embaucher des gens plus intelligents qu'eux, de s'instruire et de ne pas s'attirer d'ennuis. L'homme d'affaires a également déclaré qu'il pensait que de nombreux travailleurs d'aujourd'hui n'avaient plus une éthique de travail solide. « Plus on travaille dur, plus il est facile de gagner. Regardez les gens qui ne travaillent que trois jours par semaine, et je vous montrerai des échecs », a-t-il déclaré. Il est l'un des nombreux magnats de l'économie à critiquer l'éthique du travail des jeunes.L'année dernière, le cofondateur de Whole Foods, John Mackey, a déclaré que les jeunes ne semblent pas vouloir travailler. Plus récemment, Keith Rabois, membre de la mafia PayPal, a accusé certains travailleurs de faire du "faux travail". Selon lui, des entreprises telles que Google et Meta ont embauché des milliers d'employés qui font du "faux travail". Rabois est directeur général d'OpenStore, qui finance les commerçants qui vendent avec Shopify, et partenaire général de la société de capital-risque Founders Fund. Il affirme que les Big Tech sont responsables des embauches excessives qui ont rendu les jeunes moins enclins à travailler dur.« Tous ces gens étaient inutiles, c'est vrai depuis longtemps, le critère de vanité pour l'embauche des employés était en quelque sorte un faux dieu », a-t-il déclaré. Il a déclaré que Meta et Alphabet avaient des milliers d'employés qui ne faisaient rien. « Ces personnes n'ont rien à faire - elles sont vraiment - c'est du faux travail. Maintenant que cela est révélé, que font réellement ces personnes, elles vont à des réunions », a-t-il déclaré. Selon Rabois, Google a intentionnellement surembauché des ingénieurs et des talents de la technologie pour les empêcher de partir vers d'autres entreprises, une stratégie qu'il a qualifiée de "plutôt cohérente".Toutefois, il a ajouté que cela signifiait que les ingénieurs étaient heureux "d'avoir le droit, de s'asseoir à leur bureau et de ne rien faire". Le point de vue de Rabois est partagé par d'autres acteurs de la Silicon Valley, tels que Marc Andreessen, d'Andreessen Horowitz, qui pense aussi que les entreprises sont en sureffectif. Rabois a déclaré qu'il s'attendait à ce que le secteur s'éloigne d'un modèle de croissance à tout prix pour se concentrer sur des mesures de rentabilité telles que le chiffre d'affaires généré par employé. Il estime que la réduction des effectifs était l'un des meilleurs moyens de préserver et de générer des flux de trésorerie disponibles.Selon le site de suivi des licenciements "Layoffs.fyi", en 2022, plus de 1 000 entreprises ont licencié plus de 160 000 personnes. Ce chiffre aurait déjà dépassé les 100 000 pour 2023. Ces pertes d'emplois marquent la première contraction majeure du secteur technologique après une décennie de croissance qui a propulsé plusieurs grandes entreprises à des capitalisations boursières supérieures à 1 000 milliards de dollars, et qui a éloigné les talents des entreprises et des secteurs plus petits. Bien qu'elles aient déjà réduit leurs effectifs, certaines grandes entreprises pourraient procéder à de nouvelles réductions d'emplois dans les prochains mois.Dans son nouveau mémoire, Catsimatidis évoque son parcours et les outils qui l'ont aidé à devenir un magnat de l'économie. Le livre est intitulé "How Far Do You Want to Go? Lessons From a Common-Sense Billionaire" (jusqu'où voulez-vous aller ? Leçons d'un milliardaire plein de bon sens). Catsimatidis a insisté sur la nécessité de faire preuve de bon sens et a ajouté qu'il s'était senti obligé de publier ce livre en partie pour rappeler sa carrière à sa famille, mais également pour aider les gens à traverser les périodes difficiles. Cependant, Catsimatidis a fait face à une avalanche de critiques de la part de la génération Z pour avoir critiqué leur éthique du travail.« Il dit qu'il travaillait 70 heures par semaine quand il était plus jeune. Je n'ai jamais travaillé 70 heures par semaine et je n'ai jamais eu de TikTok. Je ne vis pas pour travailler », a écrit un critique. Pour d'autres critiques,ce n'est pas le fait de travailler plus longtemps qui fait de vous un milliardaire. « J'ai déjà travaillé 70 heures par semaine et cela n'a pas fait de moi un milliardaire comme par magie. C'est comme s'il y avait d'autres facteurs en jeu », lit-on dans les commentaires.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des critiques de John Catsimatidis à l'encontre de la génération Z ?Que pensez-vous des millionnaires qui affirment que les jeunes travaillent peu ou font du "faux travail" ?Pensez-vous que la carrière des jeunes de la génération Z est impactée par leur utilisation des médias sociaux ?Selon vous, travailler longuement et plus durement est-il la solution pour devenir millionnaire ou milliardaire ? Pourquoi ?