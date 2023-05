We have informed the account holders of this action in line with our policy.



This content will remain available in the rest of the world. — Twitter Global Government Affairs (@GlobalAffairs) May 13, 2023

What Wikipedia did: we stood strong for our principles and fought to the Supreme Court of Turkey and won. This is what it means to treat freedom of expression as a principle rather than a slogan. https://t.co/tHkx1Wa06r — Jimmy Wales (@jimmy_wales) May 13, 2023

Did your brain fall out of your head, Yglesias? The choice is have Twitter throttled in its entirety or limit access to some tweets. Which one do you want? — Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2023

« En réponse à une procédure judiciaire et pour s'assurer que Twitter reste disponible pour le peuple turc, nous avons pris des mesures pour limiter l'accès à certains contenus en Turquie aujourd'hui », peut-on lire dans un tweet du compte Twitter Global Government Affairs posté tôt dans la matinée du samedi 13 mai. « Nous avons informé les titulaires des comptes de cette action conformément à notre politique », indique un second tweet qui précise que le contenu restreint resterait visible dans le reste du monde. La décision a suscité une vague de critiques à l'encontre de Musk qui a une fois de plus échoué à défendre ses principes de liberté d'expression.« La veille d'une élection cruciale en Turquie, Twitter semble se plier aux exigences du dirigeant autocratique du pays, Erdogan, et censure la parole sur la plateforme. Étant donné le manque total de transparence de Twitter, il est difficile d'éviter la conclusion que les promesses de Musk en matière de liberté d'expression sont une fois de plus tombées à l'eau », a tweeté Adam Schiff, membre du Congrès de Californie. Musk s'est défendu , déclarant qu'il était préférable de limiter les tweets offensants exigés par le gouvernement turc plutôt que d'interrompre complètement ses activités en Turquie et qu'il faisait au moins preuve de transparence à ce sujet.Répondant à un tweet critique de Matthew Yglesias, écrivain populaire sur la plateforme en ligne Substack, Musk a répondu : « votre cerveau est-il sorti de votre tête, Yglesias ? Le choix est d'étrangler Twitter dans son intégralité ou de limiter l'accès à certains tweets. Lequel voulez-vous ? ». Plus tard dans la journée, Musk a affirmé que "cette action était normale pour toutes les sociétés Internet et que Twitter sera juste clair sur le fait que cela se produit, contrairement aux autres". Twitter n'a pas précisé quels comptes avaient été restreints, mais Turkish Minute, un site d'information turc, a publié quelques informations sur de probables comptes censurés.Selon le site, les comptes censurés comprenaient l'homme d'affaires kurde Muhammed Yakut, qui a affirmé qu'Erdogan et ses alliés avaient organisé une tentative de coup d'État en 2016, et le journaliste d'investigation Cevheri Güven, qui fait des reportages sur la corruption dans le pays. « Le choix de Twitter de céder à Tayyip Erdoğan est une honte pour la démocratie et la liberté d'expression », a déclaré Güven. Certains critiques affirment que les gouvernements autoritaires pourraient considérer cette réponse comme un signal que Twitter les aidera à faire taire les opposants chaque fois qu'ils menaceront d'interdire la plateforme à l'échelle régionale.Parmi les critiques de Musk, Jimmy Wales, cofondateur de Wikipédia, a tweeté que Musk aurait pu défendre la liberté d'expression en Turquie, comme Wikipédia l'a fait après que la Turquie a interdit Wikipédia de 2017 à 2020. Plutôt que de se plier à la demande du gouvernement turc de supprimer un article sur le terrorisme soutenu par l'État, Wikipédia s'est battue contre la Turquie devant la plus haute cour du pays jusqu'à ce que l'interdiction soit levée. « Nous avons défendu nos principes et nous nous sommes battus jusqu'à la Cour suprême de Turquie et nous avons gagné », a écrit Wales dans une série de tweets en réponse à l'annonce du samedi.« C'est ce que signifie traiter la liberté d'expression comme un principe plutôt que comme un slogan », a ajouté Wales. Un utilisateur de Twitter a fait remarquer que le statut de Twitter en tant qu'entreprise à but lucratif diffère de celui de Wikipédia qui est une organisation à but non lucratif. Cependant, cela n'a fait qu'inciter Wales à s'interroger davantage sur les décisions de Musk. « Si Elon est en train de dire : "nous ne nous soucions pas de la liberté d'expression si elle interfère avec le fait de gagner de l'argent", alors il devrait le dire », a tweeté Wales. Mehdi Hasan, animateur de l'émission Mehdi Hasan Show sur MSNBC, a qualifié Musk d'hypocrite.Tuğrulcan Elmas, chercheur spécialisé dans la manipulation des médias sociaux à l'université de l'Indiana, a déclaré que le fait que Twitter restreigne l'accès à certains comptes que le gouvernement turc n'aime pas n'a probablement pas mis en péril l'élection. Elmas a fait valoir que ces utilisateurs pourraient toujours utiliser d'autres plateformes pour diffuser leurs messages ou tirer parti d'outils VPN pour contourner les restrictions imposées par Twitter. Mais c'est la deuxième fois que Musk est accusé d'aider des gouvernements autoritaires, après les allégations concernant la censure de Twitter pour le compte du Premier ministre indien Narendra Modi.En janvier, Twitter a accédé à la demande du Premier ministre indien Narendra Modi de censurer un documentaire de la BBC critiquant le dirigeant du pays. À l'époque, Musk avait écrit qu'il n'était pas au courant du contenu restreint : « il ne m'est pas possible de corriger tous les aspects de Twitter dans le monde entier du jour au lendemain, tout en continuant à gérer Tesla et SpaceX, entre autres choses ». Mais au cours des mois qui ont suivi, la censure de Twitter en Inde s'est étendue à des dizaines de journalistes, de politiciens et d'activistes. En Turquie comme en Inde, la plupart des médias traditionnels sont largement contrôlés par le gouvernement.Cela fait des plateformes de médias sociaux un moyen essentiel de diffusion de l'information. Selon un rapport de Rest of World, une publication technologique, Twitter s'est conformé à plus de 80 % des demandes de censure ou de surveillance des gouvernements depuis que Musk a pris les rênes de l'entreprise, contre 50 % l'année précédant son acquisition. Selon les données prises en compte dans le rapport, sur les 971 requêtes gouvernementales reçues par Twitter depuis l'arrivée de Musk il y a six mois, la plateforme s'est entièrement conformée à 808 d'entre elles et partiellement à 154. Cela montre que Musk est loin d'être le rebelle qu'il prétend.« Vous ne pouvez pas vous ériger en grand défenseur de la liberté d'expression tout en cédant aux exigences d'autocraties étrangères dans lesquelles vous avez aussi, comme par hasard et par pure coïncidence, d'autres intérêts commerciaux », a déclaré Hasan. En fait, Musk est lié à Erdoğan depuis au moins 2017, lorsque les deux hommes se sont rencontrés en Turquie pour discuter d'une éventuelle collaboration entre Tesla, SpaceX et des entreprises turques. Leurs liens commerciaux se seraient renforcés depuis. Lors de la finale de la Coupe du monde en décembre, Musk et Erdoğan ont partagé une longue poignée de main qui a été filmée.Quel est votre avis sur le sujet ?