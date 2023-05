Les recommandations ci-dessous sont basées sur les preuves scientifiques à ce jour et sur les considérations suivantes.

Recommandations

1. Les jeunes utilisant les médias sociaux devraient être encouragés à utiliser des fonctions qui créent des opportunités de soutien social, de camaraderie en ligne et d'intimité émotionnelle qui peuvent favoriser une socialisation saine

2. L'utilisation, la fonctionnalité et les autorisations/consentement des médias sociaux doivent être adaptés aux capacités de développement des jeunes ; les conceptions créées pour les adultes peuvent ne pas convenir aux enfants.

3. Au début de l'adolescence (c'est-à-dire généralement entre 10 et 14 ans), la surveillance par un adulte (c'est-à-dire un examen, une discussion et un encadrement continus autour du contenu des médias sociaux) est conseillée pour l'utilisation des médias sociaux par la plupart des jeunes*; l'autonomie peut augmenter progressivement à mesure que les enfants vieillissent et s'ils acquièrent des compétences en littératie numérique. Cependant, la surveillance doit être équilibrée avec les besoins appropriés des jeunes en matière de vie privée.

4. Pour réduire les risques de préjudice psychologique, l'exposition des adolescents à des contenus sur les réseaux sociaux qui dépeignent des comportements illégaux ou psychologiquement inadaptés, y compris des contenus qui instruisent ou encouragent les jeunes à adopter des comportements à risque pour la santé, tels que l'automutilation (par exemple, se couper , suicide), les préjudices causés aux autres ou ceux qui encouragent les troubles de l'alimentation (par exemple, alimentation restrictive, purge, exercice excessif) doivent être minimisés, signalés et supprimés ; de plus, la technologie ne doit pas conduire les utilisateurs vers ce contenu.

5. Pour minimiser les dommages psychologiques, l'exposition des adolescents à la « cyberhaine », y compris la discrimination en ligne, les préjugés, la haine ou la cyberintimidation, en particulier envers un groupe marginalisé (par exemple, racial, ethnique, sexuel, sexuel, religieux, statut de capacité), ou envers un individuelle en raison de son identité ou de son alliance avec un groupe marginalisé doit être minimisée.

6. Les adolescents doivent être systématiquement dépistés pour détecter des signes d'"utilisation problématique des médias sociaux" qui peuvent nuire à leur capacité à s'engager dans des rôles et des routines quotidiens, et peuvent présenter un risque de dommages psychologiques plus graves au fil du temps.

une tendance à utiliser les médias sociaux même lorsque les adolescents veulent arrêter ou réalisent que cela interfère avec les tâches nécessaires

déployer des efforts excessifs pour assurer un accès continu aux médias sociaux

de fortes envies d'utiliser les médias sociaux ou des perturbations dans d'autres activités en raison d'une utilisation excessive des médias sociaux

passer à plusieurs reprises plus de temps que prévu sur les réseaux sociaux

comportement mensonger ou trompeur pour conserver l'accès à l'utilisation des médias sociaux

la perte ou la perturbation de relations importantes ou d'opportunités éducatives en raison de l'utilisation des médias.

7. L'utilisation des médias sociaux doit être limitée afin de ne pas interférer avec le sommeil et l'activité physique des adolescents.

8. Les adolescents devraient limiter l'utilisation des médias sociaux à des fins de comparaison sociale, en particulier autour du contenu lié à la beauté ou à l'apparence.

9. L'utilisation des médias sociaux par les adolescents devrait être précédée d'une formation à la maîtrise des médias sociaux afin de s'assurer que les utilisateurs ont développé des compétences et des aptitudes psychologiques qui maximiseront les chances d'une utilisation équilibrée, sûre et significative des médias sociaux.

remettre en question l'exactitude et la représentativité du contenu des médias sociaux

comprendre les tactiques utilisées pour répandre la mésinformation et la désinformation

limiter les erreurs de « surgénéralisation » et de « mésestimation » qui conduisent les utilisateurs à estimer de manière incorrecte les comportements ou les attitudes des autres en fonction du contenu des médias sociaux (ou des réactions au contenu)

signes d'utilisation problématique des médias sociaux

comment construire et entretenir des relations saines en ligne

comment résoudre les conflits qui peuvent survenir sur les plateformes de médias sociaux

comment s'abstenir de comparaisons sociales excessives en ligne et/ou mieux comprendre comment les images et le contenu peuvent être manipulés

comment reconnaître le racisme structurel en ligne et critiquer les messages racistes

comment communiquer en toute sécurité sur la santé mentale en ligne

10. Des ressources substantielles devraient être fournies pour un examen scientifique continu des effets positifs et négatifs des médias sociaux sur le développement des adolescents.

Le rapport de l'APA contient plusieurs recommandations que voici :Les experts en psychologie scientifique examinent les effets bénéfiques et néfastes potentiels de l'utilisation des médias sociaux sur le développement social, éducatif, psychologique et neurologique des adolescents. Il s'agit d'un domaine de recherche en évolution rapide et en croissance avec des implications pour de nombreuses parties prenantes (par exemple, les jeunes, les parents, les soignants, les éducateurs, les décideurs, les praticiens et les membres de l'industrie technologique) qui partagent la responsabilité d'assurer le bien-être des adolescents. et les décideurs politiques, dont le chirurgien général des États-Unis, le Dr Vivek Murthy, ont documenté l'importance de cette question et recherchent activement des contributions éclairées par la science.. L'utilisation des médias sociaux n'est pas intrinsèquement bénéfique ou nuisible pour les jeunes. La vie en ligne des adolescents reflète et impacte à la fois leur vie hors ligne. Dans la plupart des cas, les effets des médias sociaux dépendent des caractéristiques personnelles et psychologiques des adolescents et de leur situation sociale, qui se recoupent avec le contenu, les caractéristiques ou les fonctions spécifiques offerts par de nombreuses plateformes de médias sociaux. En d'autres termes, les effets des médias sociaux dépendent probablement de ce que les adolescents peuvent faire et voir en ligne, des forces ou des vulnérabilités préexistantes des adolescents et des contextes dans lesquels ils grandissent.. Les expériences en ligne des adolescents sont affectées à la fois par 1) la manière dont ils façonnent leurs propres expériences sur les réseaux sociaux (par exemple, ils choisissent qui aimer et suivre) ; et 2) des fonctionnalités visibles et inconnues intégrées aux plateformes de médias sociaux.. Les résultats ne s'appliquent pas tous de la même manière à tous les jeunes. Les découvertes scientifiques offrent une information qui peut être utilisée avec la connaissance des forces, des faiblesses et du contexte spécifiques des jeunes pour prendre des décisions adaptées à chaque adolescent, famille et communauté.. Le développement de l'adolescent est graduel et continu, commençant par des changements biologiques et neurologiques survenant avant que la puberté ne soit observable (approximativement à partir de 10 ans) et se poursuivant au moins jusqu'à des changements dramatiques dans l'environnement social des jeunes ( par exemple contexte scolaire) et les changements neurologiques sont terminés (jusqu'à environ 25 ans). L'utilisation des médias sociaux adaptée à l'âge doit être basée sur le niveau de maturité de chaque adolescent (par exemple, les compétences d'autorégulation, le développement intellectuel, la compréhension des risques) et l'environnement familial. indiquent que les enfants ne sont pas affectés par les risques potentiels et les opportunités posés par l'utilisation des médias sociaux à un âge spécifique, des recherches sont en cours pour spécifier un moment ou un âge unique pour bon nombre de ces recommandations. En général, les risques potentiels sont susceptibles d'être plus importants au début de l'adolescence, une période de transitions biologiques, sociales et psychologiques plus importantes, qu'à la fin de l'adolescence et au début de l'âge adulte.. Comme les chercheurs l'ont découvert avec Internet plus largement, le racisme (c'est-à-dire reflétant souvent les perspectives de ceux qui construisent la technologie) est intégré aux plateformes de médias sociaux. Par exemple, les algorithmes (c'est-à-dire un ensemble d'instructions mathématiques qui dirigent les expériences quotidiennes des utilisateurs vers les messages qu'ils voient) peuvent souvent coder des siècles de politique raciste et de discrimination. Les médias sociaux peuvent devenir un incubateur, fournissant une communauté et une formation qui alimentent la haine raciste. L'impact potentiel qui en résulte est considérable, y compris la violence physique hors ligne, ainsi que les menaces au bien-être.. Ces recommandations sont basées sur la science psychologique et les disciplines connexes au moment de la rédaction de cet article (avril 2023). Collectivement, ces études ont été menées auprès de milliers d'adolescents qui ont effectué des évaluations standardisées du fonctionnement social, comportemental, psychologique et/ou neurologique, et ont également déclaré (ou ont été observés) s'engager avec des fonctions ou du contenu spécifiques des médias sociaux. Cependant, ces études ont des limites. Premièrement, les résultats suggérant des associations causales sont rares, car les données nécessaires pour tirer des conclusions de cause à effet sont difficiles à collecter et/ou peuvent être disponibles au sein des entreprises technologiques, mais n'ont pas été rendues accessibles aux scientifiques indépendants. Deuxièmement, la recherche longitudinale à long terme (c'est-à-dire pluriannuelle) est souvent indisponible; ainsi, les associations entre l'utilisation des médias sociaux par les adolescents et les résultats à long terme (c'est-à-dire jusqu'à l'âge adulte) sont largement inconnues. Troisièmement, relativement peu d'études ont été menées auprès de populations de jeunes marginalisés, y compris ceux issus de milieux raciaux, ethniques, sexuels, sexuels, socio-économiques marginalisés, ceux qui ont des capacités différentes et/ou des jeunes ayant des problèmes de développement ou de santé chroniques.Les données suggèrent que le développement psychologique des jeunes peut bénéficier de ce type d'interaction sociale en ligne, en particulier pendant les périodes d'isolement social, lorsqu'ils sont stressés, lorsqu'ils cherchent à établir des liens avec des pairs ayant des problèmes de développement et/ou de santé similaires, et peut-être particulièrement pour les jeunes qui connaissent l'adversité ou l'isolement dans des environnements hors ligne.Les jeunes présentant des symptômes de maladie mentale, tels que les adolescents souffrant d'anxiété sociale, de dépression ou de solitude, par exemple, peuvent bénéficier d'interactions sur les réseaux sociaux qui permettent un meilleur contrôle, une pratique et un examen des interactions sociales. Malheureusement, ces populations peuvent également être plus à risque pour certaines des facettes négatives de l'utilisation des médias sociaux, comme indiqué ci-dessous.Les médias sociaux offrent une puissante opportunité de socialisation d'attitudes et de comportements spécifiques, encourageant les adolescents à suivre les opinions et les actes prosociaux des autres. La discussion sur les comportements sains en ligne peut promouvoir ou renforcer une activité hors ligne positive et des résultats sains.Les médias sociaux peuvent être psychologiquement bénéfiques, en particulier pour les personnes en crise de santé mentale ou les membres de groupes marginalisés qui ont été lésés de manière disproportionnée dans des contextes en ligne. Par exemple, l'accès à des pairs qui permet aux adolescents LGBTQIA+ et en questionnement de se soutenir et de partager des informations précises sur la santé les uns avec les autres est bénéfique pour le développement psychologique et peut protéger les jeunes contre les conséquences psychologiques négatives lorsqu'ils sont stressés. Cela peut être particulièrement important pour les sujets que les adolescents hésitent ou sont incapables de discuter avec un parent ou un tuteur.Les fonctionnalités spécifiques (par exemple, le bouton "J'aime", le contenu recommandé, les limites de temps illimitées, le défilement sans fin) et les avis/alertes (par exemple, concernant les modifications des politiques de confidentialité) doivent être adaptés aux capacités sociales et cognitives et à la compréhension des utilisateurs adolescents. Par exemple, les adolescents doivent être informés explicitement et à plusieurs reprises, de manière adaptée à leur âge, de la manière dont leurs comportements sur les réseaux sociaux peuvent générer des données pouvant être utilisées, stockées ou partagées avec d'autres, par exemple à des fins commerciales (et autres) fins.Les régions cérébrales associées au désir d'attention, de rétroaction et de renforcement de la part des pairs deviennent de plus en plus sensibles à partir du début de l'adolescence, et les régions associées à la maîtrise de soi mature ne sont pas complètement développées avant l'âge adulte5. Surveillance parentale (c.-à-d. coaching et discussion) et développementale l'établissement de limites appropriées est donc essentiel, en particulier au début de l'adolescence.La propre utilisation des médias sociaux par les adultes en présence des jeunes doit également être soigneusement prise en compte. La science démontre que l'orientation et les attitudes des adultes (par exemple, les soignants) envers les médias sociaux (par exemple, utiliser pendant les interactions avec leurs enfants, être distrait des interactions en personne par l'utilisation des médias sociaux) peuvent affecter la propre utilisation des médias sociaux par les adolescents.Des recherches préliminaires suggèrent qu'une combinaison de 1) limites et limites des médias sociaux, et 2) discussion et encadrement adultes-enfants autour de l'utilisation des médias sociaux, conduit aux meilleurs résultats pour les jeunes.Les preuves suggèrent que l'exposition à un comportement inadapté peut favoriser un comportement similaire chez les jeunes vulnérables, et le renforcement social en ligne de ces comportements peut être lié à un risque accru de symptômes psychologiques graves, même après avoir contrôlé les influences hors ligne.Des structures de signalement doivent être créées pour identifier facilement les contenus préjudiciables et s'assurer qu'ils sont dépriorisés ou supprimés.La recherche démontre que l'exposition des adolescents à la discrimination et à la haine en ligne prédit une augmentation de l'anxiété et des symptômes dépressifs, même après avoir contrôlé la quantité d'adolescents exposés à des expériences similaires hors ligne. De même, la recherche indique que, par rapport à l'intimidation hors ligne, l'intimidation et le harcèlement en ligne peuvent être plus graves et donc nuire au développement psychologique. En d'autres termes, la cyberhaine en ligne et l'intimidation hors ligne peuvent augmenter le risque de problèmes de santé mentale chez les adolescents. Les recherches suggèrent des risques élevés tant pour les auteurs que pour les victimes de la cyberhaine.Les adolescents devraient être formés pour reconnaître le racisme structurel en ligne et critiquer les messages racistes. La recherche montre que les jeunes capables de critiquer le racisme éprouvent moins de détresse psychologique lorsqu'ils sont témoins en ligne d'événements traumatisants liés à la race. Comme indiqué ci-dessus, la surveillance par les adultes et la discussion active du contenu en ligne peuvent également réduire les effets de l'exposition à la cyberhaine sur l'adaptation psychologique des adolescents.Les indicateurs d'utilisation problématique des médias sociaux comprennentL'utilisation des médias sociaux ne devrait pas restreindre les possibilités de pratiquer des interactions sociales réciproques en personne et ne devrait pas contribuer à l'évitement psychologique des interactions sociales en personne.La recherche recommande aux adolescents de dormir au moins huit heures par nuit et de maintenir des horaires veille-sommeil réguliers. Les données indiquent que l'utilisation de la technologie, en particulier dans l'heure qui précède le coucher, et l'utilisation des médias sociaux en particulier, est associée à des perturbations du sommeil. Un sommeil insuffisant est associé à des perturbations du développement neurologique du cerveau des adolescents, du fonctionnement émotionnel des adolescents et du risque de suicide.L'utilisation des médias sociaux par les adolescents ne devrait pas non plus interférer avec ou réduire les possibilités d'activité physique et d'exercice des adolescents. La recherche suggère que l'utilisation des médias sociaux pour des comparaisons sociales liées à l'apparence physique, ainsi qu'une attention excessive et des comportements liés à ses propres photos et aux commentaires sur ces photos, sont liés à une image corporelle plus faible, à des troubles de l'alimentation et à des symptômes dépressifs, en particulier chez les filles.La science émergente offre un soutien préliminaire à l'efficacité de la citoyenneté numérique et de la littératie numérique pour augmenter la fréquence des interactions positives en ligne ; cependant, des recherches supplémentaires sont nécessaires dans ce domaine.Les compétences supplémentaires pourraient également inclure :Un investissement substantiel dans le financement de la recherche est nécessaire, y compris la recherche longitudinale à long terme, les études sur les jeunes enfants et la recherche sur les populations marginalisées.L'accès aux données parmi les scientifiques indépendants (y compris les données des entreprises technologiques) pour examiner plus en profondeur les associations entre l'utilisation des médias sociaux et le développement des adolescents est nécessaire.Source : American Psychological Association (APA)