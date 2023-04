Les données dont il est question ici ont été rapportées pour la première fois par le média d'information Rest of World. Elles proviennent de la base de données Lumen, gérée par Berkman Klein Center For Internet & Society de l'université de Harvard, qui suit les demandes de retrait de contenu en ligne. Twitter et d'autres entreprises technologiques comme Google et Wikipédia partagent volontairement ces données avec Lumen. Ces données révèlent que le Twitter de Musk s'est davantage conformé aux demandes gouvernementales, et non pas moins. Twitter serait devenu beaucoup plus conciliant avec les gouvernements après l'arrivée de Musk à sa tête.Les données montrent qu'entre le 27 octobre 2022 et le 26 avril 2023, la plateforme de médias sociaux a reçu un total de 971 demandes de la part de gouvernements et de tribunaux. Elles comprenaient des ordres de suppression de messages controversés, ainsi que des demandes visant à ce que Twitter produise des données privées afin d'identifier des comptes anonymes. Twitter a indiqué qu'il avait répondu entièrement à 808 de ces demandes et partiellement à 154 autres. (Pour neuf demandes, aucune réponse spécifique n'a été donnée.) Cela représente un taux de coopération de plus de 83 % pour Mus et ses sbires contre 50 % pour l'ancienne direction.Plus alarmant encore, les rapports de Twitter ne font pas état d'une seule demande à laquelle l'entreprise a refusé de répondre, comme elle l'avait fait à de nombreuses reprises avant la prise de contrôle par Musk. Twitter a rejeté trois demandes de ce type au cours des six mois précédant l'acquisition par Musk, et cinq au cours des six mois précédents. Dans un cas datant de janvier, le ministère indien de l'information a ordonné à Twitter de supprimer tous les messages partageant des séquences d'un documentaire diffusé par la BBC sur le Premier ministre indien Narendra Modi. Des dizaines de messages ont été supprimés, dont celui d'un député local.Musk a également joué un rôle important dans le lancement et la promotion des "Twitter Files", une série de fuites qui a permis à plusieurs journalistes d'accéder à des données d'entreprise qui n'avaient pas été divulguées auparavant. Ces divulgations ont révélé le fonctionnement interne de l'ancien pipeline de modération de contenu de Twitter, mettant en lumière la manière dont les agences fédérales américaines, ainsi que des organisations et des groupes privés, soumettaient des demandes de suppression de contenu ou de signalement comme étant de la désinformation ou des informations erronées. Les données impliquaient le gouvernement américain.Les dossiers, qui ont été largement rapportés par le journaliste de longue date Matt Taibbi, ont suscité des divisions et des controverses. Les détracteurs des politiques de Twitter, comme Taibbi, y voient la preuve d'un "complexe industriel de la censure", construit sur la base d'une coopération en sous-main entre l'industrie privée et le gouvernement fédéral ; les détracteurs de l'histoire des "Twitter Files", quant à eux, affirment que ce rapport n'est que du vent. Musk a voulu signaler que Twitter deviendrait bientôt un endroit plus libre et moins favorable à la modération, mais, comme nous le savons maintenant, cela ne semble pas s'être concrétisé.Twitter n'a pas publié de rapport de transparence depuis que Musk en est le propriétaire, mais l'entreprise a continué à faire des soumissions automatisées à Lumen dans le cadre de son système de traitement des demandes gouvernementales. Lumen recueille également des données sur les contenus supprimés pour cause de diffamation ou de litige en matière de propriété intellectuelle, mais pour les besoins de cette analyse, Rest of World s'est concentré uniquement sur les ordonnances judiciaires et les demandes directes des agences gouvernementales. Les données de Lumen sont entièrement issues des déclarations des plateformes.La loi n'exige pas que les rapports soient complets. Cependant, les données sont considérées comme canoniques au sein de l'industrie, et des enquêtes externes ont largement confirmé leur exactitude. « Historiquement, il semble que Twitter nous ait envoyé une copie de tout ce qu'il a reçu. D'après ce que j'ai compris, ils ont une petite équipe de personnes qui travaillent sur ce sujet et c'est un processus largement automatique », a déclaré Adam Holland, qui gère le projet pour le Berkman Klein Center. L'irrégularité la plus importante s'est produite au début du mois, lorsque les rapports de Twitter se sont brusquement interrompus.Après une moyenne de plus de 100 réclamations de droits d'auteur par jour, le flux de nouveaux rapports s'est arrêté le 15 avril, et Twitter n'a pas fait de soumission à la base de données depuis au moins 12 jours. Holland est encore en train de déterminer la cause de cet arrêt et ne sait pas s'il s'agit d'un problème technique ou d'un choix délibéré de la part de Twitter. « Je serais attristé s'il s'avérait qu'ils ont décidé d'arrêter le partage parce qu'un grand nombre de recherches très utiles sont en cours », a déclaré Holland. Selon le rapport, l'augmentation du nombre total de demandes est peut-être due à des forces indépendantes de la volonté de Twitter.La plupart des demandes récentes proviennent de pays qui ont récemment adopté des lois restrictives sur la liberté d'expression, notamment l'Inde, la Turquie et les Émirats arabes unis. L'Allemagne, qui a généré 255 demandes, a récemment renforcé l'application de la loi après la révision d'une loi de 2017 interdisant les discours de haine et l'extrémisme. Sous l'ancien régime, Twitter a activement résisté aux demandes de bon nombre de ces mêmes régimes. En 2014, la plateforme a été bannie de Turquie pendant deux semaines, en partie à cause de son refus de bloquer globalement un message accusant un ancien fonctionnaire de corruption.(Le cadre qui a géré cette accusation était Vijaya Gadde, l'un des premiers cadres licenciés après la prise de fonction de Musk.) En juillet 2022, l'entreprise a poursuivi le gouvernement indien pour avoir ordonné de restreindre la visibilité de certains tweets. Après la prise de contrôle par Musk, Twitter s'est toutefois conformé à plus de 100 ordres de blocage émanant du pays, notamment contre des journalistes, des politiciens étrangers et la poétesse Rupi Kaur. En réduisant le nombre d'employés de Twitter, Musk a décimé plusieurs des services traitant les demandes du gouvernement, ce qui a peut-être réduit sa capacité à résister à de telles injonctions.Entre temps, Musk a clairement indiqué dans des interviews que sa vision de la liberté d'expression ne s'étendait pas aux demandes légales. « Nous ne pouvons pas aller au-delà des lois d'un pays. Si nous avons le choix entre mettre nos employés en prison ou nous conformer aux lois, nous nous conformerons aux lois », a-t-il déclaré lors d'un récent entretien avec la BBC. En fin de compte, il s'avère qu'il est difficile de gérer une plateforme technologique mondiale qui est également l'un des plus grands sites d'échange d'informations sur le Web. Une leçon à retenir pour la prochaine grande acquisition d'Elon, quelle qu'elle soit.Source : base de données de Lumen Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des chiffres sur les demandes légales à Twitter ?Twitter est-il vraiment en mesure de s'opposer à ces demandes légales ?Selon vous, cela remet-il en cause la politique de Musk sur la liberté d'expression ?La faute revient-elle à Twitter ou aux lois de plus en plus strictes des gouvernements ?