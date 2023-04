Nous mettons officiellement un terme à l'utilisation de Twitter dans l'ensemble de l'organisation", a déclaré NPR dans un communiqué, ajoutant qu'elle avait pris cette décision après que Twitter a refusé les demandes répétées de suppression de l'étiquette inexacte. Nous mettons officiellement un terme à l'utilisation de Twitter dans l'ensemble de l'organisation", a déclaré NPR dans un communiqué, ajoutant qu'elle avait pris cette décision après que Twitter a refusé les demandes répétées de suppression de l'étiquette inexacte.

Les deux parties n'ont pas réussi à s'entendre sur la question et la NPR a fini par quitter Twitter.La National Public Radio (NPR) a déclaré mercredi qu'elle ne publierait plus de nouveaux contenus sur ses 52 fils Twitter officiels après que l'organisation américaine a été qualifiée de "média affilié à l'État" par la plateforme de médias sociaux.Tout a commencé lorsque l'entité basée aux États-Unis a critiqué le populaire site de microblogging pour l'avoir décrit comme une entreprise de médias financée par le gouvernement.La NPR a poursuivi en expliquant que cette nouvelle portait tout simplement atteinte à la crédibilité de l'entreprise, dont le budget est constitué de moins de 1 % de fonds provenant du gouvernement américain.Elon Musk, a été contraint d'intervenir et de modifier l'étiquette du compte de la BBC. Lors d'une récente interview, le milliardaire de la technologie a souligné qu'il souhaitait modifier les étiquettes de manière à ce qu'elles soient plus précises et véridiques, mais il n'a pas mentionné la NPR.Mercredi, nous avons donc appris que la NPR n'était pas contente et qu'elle avait l'impression que Twitter cherchait à l'atteindre en formulant des hypothèses fausses et trompeuses qui remettaient sa crédibilité en question.Cette décision fait de NPR le premier grand média du pays à quitter Twitter, bien que l'entreprise compte un nombre impressionnant de 8,8 millions de fans sur l'application. En outre, le média a informé ses fans qu'ils pouvaient le suivre par le biais de bulletins d'information ou simplement d'autres applications sur les médias sociaux, ce qui pourrait signifier qu'il n'a pas l'intention de revenir, du moins pour l'instant.Mais Elon Musk n'était pas content et il n'était pas d'humeur à réparer les ponts brûlés. Il a critiqué la décision de NPR à travers une longue liste de tweets et l'a accusée de se comporter de manière si incohérente, en particulier en ce qui concerne le modèle de financement.Dans un autre tweet, Elon Musk a directement attaqué l'organisation en publiant un lien vers son site web où la NPR mentionne que le financement fédéral est nécessaire pour la radio publique américaine. Il s'est également demandé pourquoi la NPR n'était pas d'accord avec la vérité.Sur son propre site web, la NPR se présente comme une entreprise non seulement indépendante, mais aussi à but non lucratif. Elle ajoute qu'elle fonctionne grâce à un financement mixte comprenant des parrainages d'entreprises, des dons et des cotisations de ses propres membres.La nouvelle n'est pas si nouvelle, puisque la BBC faire une démarche similaire pour quitter l'application lorsqu'elle l'a étiquetée comme une plateforme financée par le gouvernement. Pour ceux qui l'ignorent, la BBC fonctionne selon la Charte Royale qui est en accord avec le gouvernement du Royaume-Uni.La décision prise par NPR est considérée comme un geste plutôt audacieux, car l'application a une base pleine de jeunes qui sont prêts à payer pour obtenir les meilleures nouvelles. Et c'est avec ce type de personnes que les entreprises aimeraient s'engager.Sources : The Guardian Qu'en pensez-vous ?La NPR, ainsi que les autres médias qui ont quitté l'application, ont-elle pris la bonne décision ?