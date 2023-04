Ces nouvelles règles pourraient finir par modifier radicalement le fonctionnement de ces applications et la manière dont elles vont gérer les comptes des plus jeunes. De même, vous trouverez davantage de fonctionnalités permettant de contrôler le consentement parental et la confirmation de l'âge des utilisateurs.En outre, les nouvelles lois de l'Utah empêcheront les entreprises d'utiliser des designs ou des fonctionnalités qui pourraient rendre les jeunes publics trop dépendants de la plateforme en question.Pour l'instant, on ne sait pas très bien comment les représentants de l'État de l'Utah comptent faire respecter ces règles ni comment ils souhaitent les appliquer aux adolescents qui ont déjà un compte sur l'application. Ce qui est sûr, c'est que les lois prévues entreront en vigueur en mars de l'année prochaine.Les effets néfastes des plateformes de médias sociaux sur la vie et l'esprit des jeunes sont un sujet qui a fait l'objet de nombreux débats dans le passé et qui est toujours d'actualité. Beaucoup de choses se retrouvent sous les feux de la rampe et de nombreux experts et critiques estiment qu'il est temps que quelqu'un prenne position.Au début de cette année, de nombreuses personnes ont débattu du fait que l'âge de 13 ans était tout simplement trop jeune pour permettre aux gens d'accéder à la plateforme et qu'il fallait donc modifier l'âge minimum pour s'y inscrire. C'est pourquoi de nombreux législateurs se sont penchés sur la question. Ils estiment qu'il est temps de prendre position, car trop de jeunes sont concernés.Mais en même temps, beaucoup de gens s'opposent à cette déclaration. Ils estiment que l'adoption de lois qui empêchent les jeunes adolescents d'utiliser les médias sociaux n'est pas la bonne solution.Une société qui défend les droits numériques des citoyens, l'Electronic Frontier Foundation, affirme que restreindre les jeunes de cette manière va à l'encontre du premier amendement du pays.Source : Amendements sur l'utilisation des médias sociaux Quel est votre avis sur le sujet ?Selon vous, cette mesure sera-t-elle efficace pour prévenir les effets néfastes des réseaux sociaux sur les mineurs ?A votre avis, comment les représentants de l'Utah comptent faire respecter ces nouvelles règles ?