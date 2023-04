Toutefois, cette information peut être prise hors contexte. L'étude a analysé l'utilisation des smartphones, y compris les médias sociaux (tels que TikTok/Instagram) et les applications de productivité, et la manière dont l'humeur d'une personne peut la faire monter ou descendre. Ceci étant dit, il est important de noter qu'aucune corrélation n'a été trouvée entre le fait que les étudiants se sentent de mauvaise humeur et leur désir d'utiliser les smartphones beaucoup plus souvent qu'ils ne l'auraient fait autrement.L'idée que les smartphones peuvent être utilisés comme des mécanismes d'adaptation est assez répandue, mais l'étude ne semble pas confirmer ces hypothèses. Malgré cela, une corrélation a été établie entre l'utilisation excessive des smartphones et la détérioration de la santé mentale.En fait, le fait de passer une mauvaise journée ne vous incitera pas nécessairement à utiliser les smartphones plus fréquemment au cours de la journée. En revanche, utiliser les smartphones plus souvent que nécessaire peut finir par créer une mauvaise humeur que vous aurez du mal à surmonter, car c'est le genre de chose qui pourrait finir par activer les récepteurs de sérotonine et les mettre en surrégime.L'utilisation excessive d'applications de divertissement en particulier s'est avérée conduire à un état d'esprit irritable. Les étudiants qui ont participé à cette étude ont utilisé leur smartphone pendant environ 7 heures par jour en moyenne, et l'utilisation n'a pas augmenté pendant la période des examens, qui est généralement le moment où le stress atteint son paroxysme.Il convient de noter que cette étude n'est que la première d'une longue série. D'autres analyses seront nécessaires avant de pouvoir confirmer quoi que ce soit, mais les résultats de cette étude indiquent qu'il y a plus sous la surface.Source : Clinical Psychological Science Qu’en pensez-vous ?Trouvez-vous cette analyse pertinente ?