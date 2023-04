Le recours collectif proposé, déposé devant le tribunal fédéral de San Francisco, affirme que Twitter a licencié en novembre de nombreux travailleurs employés par la société de recrutement TEKsystems Inc. sans le préavis de 60 jours exigé par les lois américaines et californiennes.Cinq autres affaires sont en cours devant le même tribunal, accusant Twitter d'avoir violé ces lois, d'avoir ciblé des femmes pour les licencier et d'avoir fait preuve de discrimination à l'égard d'employés handicapés. Twitter a nié avoir commis des actes répréhensibles.Twitter a licencié environ 3 700 employés, soit la moitié de ses effectifs, au début du mois de novembre, dans le cadre d'une mesure de réduction des coûts prise par M. Musk, qui a déboursé 44 milliards de dollars pour acquérir la plateforme de médias sociaux. Des centaines d'autres employés ont ensuite démissionné.Shannon Liss-Riordan, qui représente les plaignants dans toutes les affaires, a déclaré dans un courriel : "Alors qu'Elon Musk semble penser qu'il fait économiser de l'argent à l'entreprise en évitant ces obligations, nous avons l'intention de lui montrer que le non-respect de ses responsabilités peut être beaucoup plus coûteux."Mme Liss-Riordan a indiqué qu'elle avait également déposé des plaintes en arbitrage privé au nom de plus de 1 700 anciens employés et sous-traitants de Twitter qui ont signé des accords d'arbitrage des litiges juridiques. Elle a précisé que les travailleurs employés par TEKsystems n'avaient pas signé d'accord d'arbitrage.Mme Liss-Riordan représente également des travailleurs qui ont déposé des plaintes contre Twitter auprès d'un conseil du travail américain, affirmant qu'ils ont été licenciés pour avoir critiqué l'entreprise, tenté d'organiser une grève et d'autres comportements protégés par le droit du travail fédéral.Source : Action collective, déposée devant le tribunal fédéral de San FranciscoQu'en pensez-vous ?L'évolution de cette affaire est-elle surprenante selon vous ?