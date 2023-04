Le terme "comparaison ascendante" désigne le fait de se comparer à ceux qui sont considérés comme de meilleurs individus. L'étude a examiné l'effet du piège de la comparaison sur environ 7 700 personnes d'horizons divers, âgées en moyenne de 22 ans.Les chercheurs ont recueilli les données des participants au moyen d'une méta-analyse. Ils ont également analysé leurs habitudes d'utilisation en ligne et évalué les conséquences sur leur santé mentale.Il en ressort que les consommateurs pris au piège des comparaisons sur les plateformes en ligne ont une confiance en eux plus faible et un niveau d'insatisfaction corporelle plus élevé. En outre, ils ont également signalé des niveaux plus élevés de désespoir psychologique, y compris des symptômes d'instabilité mentale.L'étude a également révélé que les consommateurs qui se comparent beaucoup sont très impliqués dans des habitudes malsaines, telles que les régimes extrêmes ou l'exercice physique excessif. Ces habitudes peuvent entraîner toute une série de problèmes, notamment des troubles de l'alimentation, une dysmorphie corporelle et d'autres troubles de la santé mentale.Les résultats de l'étude sont significatifs, compte tenu de l'utilisation rapide des plateformes en ligne et de l'impact potentiel qu'elles ont sur notre détresse mentale. Les chercheurs recommandent que ces plateformes fournissent des ressources et un soutien pour aider les utilisateurs à adopter des comportements sains et à éviter les comparaisons malsaines.Ces conclusions ont des implications non seulement pour les individus, mais aussi pour les décideurs politiques et les professionnels de la santé mentale. L'étude suggère que les interventions visant à faciliter le piège de la comparaison sur ces plateformes pourraient être efficaces pour promouvoir des résultats positifs en matière de santé mentale. Par exemple, les universités pourraient proposer des formations et des ressources pour aider les apprenants à adopter des habitudes saines sur Internet, tandis que les professionnels de la santé mentale pourraient intégrer l'utilisation d'Internet dans leurs évaluations et leurs plans de traitement.En outre, cette étude souligne la nécessité de poursuivre les recherches afin de mieux mettre en évidence la complexité de la relation entre la présence sur le web et les résultats en matière de santé mentale. Bien que cette étude se soit concentrée sur divers pièges, il existe plusieurs autres façons dont l'utilisation des médias sociaux peut affecter la santé mentale. Les recherches futures pourraient explorer la manière dont l'utilisation des médias sociaux affecte différents groupes d'âge, sexes et cultures, et étudier l'efficacité de diverses interventions visant à promouvoir des résultats positifs en matière de santé mentale.Source : Journal Media Psychology Quel est votre avis sur le sujet ?Cette étude est-elle pertinente selon vous ?