La nouvelle est terriblement choquante, car le fait de s'engager dans cette forme de censure et de ne pas y résister est clairement dû à la nouvelle direction en place sous la houlette du milliardaire de la technologie Elon Musk.En outre, la liste des comptes bloqués comprenait des noms tels que Pieter Friedrich, Gagandeep Singh et Sandeep Singh. De même, elle incluait des politiciens canadiens tels que Jagmeet Singh ainsi que la poétesse Rupi Kaur. Un membre du mouvement pro-Khalistan, Simranjit Singh Mann, figurait également sur la liste.Il a été annoncé par la suite que ces comptes ajoutaient des voix sikhes de premier plan et publiaient des faits crédibles dans la tourmente qui secoue actuellement le Pendjab.Mais la nouvelle n'est pas très bien accueillie. Nombreux sont ceux qui accusent Elon Musk et son équipe de cadres et d'investisseurs de ne pas se comporter comme des hypocrites, mais comme des menteurs.Les critiques estiment que même si certains croient qu'il y a deux sortes de personnes dans ce monde, les menteurs s'appliquent à Musk et à son équipe parce qu'ils ne sont pas des adeptes de la vérité.Leur décision de censurer les personnes qui défendent les minorités afin de satisfaire les autorités indiennes prouve qu'ils sont prêts à promouvoir la désinformation à tous les niveaux, quel qu'en soit le coût.Source : Restofworld.org Quel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que la décision de Twitter de pratiquer la censure sur la demande d'un gouvernement étranger est judicieuse ?Partagez-vous l'opinion selon laquelle cette mesure de Twitter vise à promouvoir "la désinformation à tous les niveaux" ?