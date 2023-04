Mais comment cela est-il possible ?

Proposer sa propre vitrine d'applications serait utile à Microsoft à bien des égards

L'Union européenne a dévoilé la plus grande initiative législative jamais entreprise pour équilibrer la concurrence dans le monde de la technologie. « La loi sur les marchés numériques (DMA) mettra sur une liste noire certaines pratiques utilisées par les grandes plateformes agissant comme des "gardiens" et permettra à la Commission de mener des enquêtes sur le marché et de sanctionner les comportements non conformes », déclare l'UE.La nouvelle loi sur les marchés numériques (Digital Markets Act, ou DMA) vise à limiter le pouvoir des plus grandes entreprises technologiques et à permettre aux petites entités de concurrencer les entreprises, essentiellement américaines. Jusqu'à présent, l'Union européenne s'est attaquée aux problèmes d'antitrust au cas par cas, mais la loi sur les marchés numériques vise à introduire des réformes radicales qui permettront de résoudre les problèmes systémiques sur l'ensemble du marché.Apple exige actuellement que toute entreprise proposant des jeux en cloud sur son matériel répertorie chaque jeu individuel sur l'App Store. En d'autres termes, les jeux individuels ne peuvent pas être achetés à partir d'une vitrine dans les applications natives.En vertu de ces règles, les services de « cloud-gaming » hébergeant des jeux ne sont pas autorisés sur les plateformes iOS et iPadOS. Microsoft a contourné les exigences d'Apple en intégrant les jeux en cloud Xbox au navigateur Safari. Toutefois, cette solution est plus compliquée qu'un magasin d'applications dédié aux jeux Xbox, ce qui se traduit par des performances moindres.Microsoft, Nvidia, Steam et d'autres éditeurs de jeux ont essayé, sans succès, d'intégrer leurs services de jeux au matériel d'Apple de manière en raison de la réglementation stricte d'Apple concernant les soumissions à l'App Store. Cela changera en mars 2014, lorsque la loi sur les marchés numériques de l'Union européenne sera promulguée. « La loi sur les marchés numériques qui s'annonce est le genre de choses que nous prévoyons, a-t-il déclaré. Je pense qu'il s'agit d'une opportunité énorme. »« Nous voulons être en mesure de proposer la Xbox et le contenu de nos partenaires tiers sur tous les écrans où quelqu'un voudrait jouer », a déclaré Spencer au Financial Times avant la conférence annuelle des développeurs de jeux. « Aujourd'hui, nous ne pouvons pas le faire sur les appareils mobiles, mais nous voulons nous orienter vers un monde que nous pensons voir arriver, dans lequel ces appareils seront ouverts. »Bien que Microsoft soit en pourparlers avec les autorités de régulation au sujet de l'acquisition en raison de l'impact potentiel sur la concurrence, Spencer pense que l'opération pourrait contribuer à stimuler la concurrence sur les smartphones, la « plus grande plateforme sur laquelle les gens jouent ». L'accord de 69 milliards de dollars conclu par Microsoft pour racheter la société de jeux vidéo Activision Blizzard pourrait nuire aux joueurs britanniques , selon l'autorité de la concurrence et des marchés.Le dépôt de Microsoft s'oppose aux préoccupations de la FTC en général, et répond également aux arguments spécifiques de l'organisme de réglementation. La FTC fait valoir que l'acquisition d'Activision Blizzard « permettrait à Microsoft de supprimer les concurrents de ses consoles de jeu Xbox et de son activité en pleine expansion de contenu par abonnement et de jeux en cloud». La FTC allègue dans sa plainte que l'accord permettrait à Microsoft « de supprimer les concurrents de ses consoles de jeux Xbox et de son contenu d'abonnement et de ses activités de jeux sur le cloud en croissance rapide ». Si la FTC parvient à ses fins, ce sera un coup dur pour la plus grande tentative d'accord de l'histoire du jeu. Et la plainte elle-même est un autre signal clair de l'agence que toute grande entreprise de technologie qui cherche à en acheter une plus petite doit se méfier.Dans sa plainte, la FTC a souligné le bilan de Microsoft en matière d'acquisition et d'utilisation de contenu de jeu précieux pour supprimer la concurrence des consoles rivales, y compris son acquisition de ZeniMax, société mère de Bethesda Softworks (un développeur de jeux bien connu). Microsoft a décidé de faire plusieurs des titres de Bethesda, y compris Starfield et Redfall, des exclusivités Microsoft malgré les assurances qu'il avait données aux autorités antitrust européennes qu'il n'avait aucune incitation à retenir les jeux des consoles rivales.Microsoft a déposé sa réponse à l'action en justice intentée par la Federal Trade Commission (FTC) pour bloquer l'acquisition d'Activision Blizzard par la société. Dans un document de 37 pages, Microsoft explique pourquoi son acquisition doit se faire. L'entreprise défend également son acquisition de ZeniMax, propriétaire de Bethesda, tout en asseyant de se dépeindre comme un acteur relativement faible dans l'espace de jeu par rapport à ses concurrents.En septembre de l’année dernière, l'autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) a contesté l'accord Microsoft/Activision de 69 milliards de dollars. L'autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) craint que l'achat prévu d'Activision Blizzard par Microsoft ne réduise sensiblement la concurrence dans le domaine des consoles de jeux, des services d'abonnement multi-jeux et des services de jeux en cloud (streaming de jeux). L’annonce publiée par la CMA fait état de préoccupations concernant « la concurrence dans les consoles de jeux, les services d'abonnement multi-jeux et les services de jeux dans le cloud (streaming de jeux) ».Microsoft est l'une des trois grandes entreprises, avec Sony et Nintendo, qui ont dominé le marché des consoles de jeux au cours des 20 dernières années, avec des entrées limitées de nouveaux rivaux. Activision Blizzard possède certaines des franchises de jeux les plus vendues et les plus reconnaissables au monde, telles que Call of Duty et World of Warcraft. Sony a racheté Bungie, le développeur de Destiny et le créateur original de Halo, pour 3,6 milliards de dollars.L’annonce a été faite sur le site officiel de Bungie : « En Sony Interactive Entertainment (SIE), nous avons trouvé un partenaire qui nous soutient inconditionnellement dans tout ce que nous sommes et qui veut accélérer notre vision pour créer des divertissements qui touchent toutes les générations, tout en préservant l'indépendance créative qui bat dans le cœur de Bungie. Comme nous, SIE croit que les mondes de jeu ne sont que le début de ce que nos IPs peuvent devenir. Ensemble, nous partageons le rêve de créer et d'encourager des franchises emblématiques qui unissent les amis du monde entier, les familles de toutes les générations et les fans sur de multiples plateformes et supports de divertissement. »« Aujourd'hui, je suis heureux d'annoncer que Bungie va rejoindre la famille PlayStation. Tout d'abord, je tiens à préciser à la communauté que Bungie restera un studio et un éditeur indépendant et multiplateforme. En tant que tel, nous pensons qu'il est logique qu'il siège aux côtés de l'organisation PlayStation Studios, et nous sommes incroyablement enthousiastes quant aux possibilités de synergies et de collaboration entre ces deux groupes de classe mondiale.J'ai passé beaucoup de temps avec Pete Parsons, Jason Jones et l'équipe de direction de Bungie pour développer les bonnes relations qui leur permettront d'être pleinement soutenus par Sony Interactive Entertainment et de faire ce qu'ils font de mieux : créer des mondes incroyables qui captivent des millions de personnes », a déclaré Jim Ryan, Président et PDG de Sony Interactive Entertainment.En ouvrant sa propre boutique, Microsoft pourrait proposer ses propres jeux, applications et services sans être soumis aux règles de l'App Store d'Apple. Selon Phil Spencer, directeur général de Microsoft Gaming, Microsoft souhaite ouvrir son propre magasin d'applications pour iOS et Android. En attendant que son acquisition d'Activision Blizzard pour 75 milliards de dollars soit approuvée, cette boutique pourrait être mise en service au plus tôt en 2024.Proposer sa propre vitrine d'applications serait utile à Microsoft à bien des égards, notamment pour permettre au « cloud gaming » de se développer. Selon les règles en vigueur, Apple exige que les services de "cloud gaming" listent chaque jeu dans l'App Store plutôt que d'opérer à partir d'une seule application, comme Netflix. Les jeux en nuage sont possibles sur l'iPhone, mais via un navigateur web au lieu d'une application native dédiée.En fevrier de l'année dernière, Micrososft a annoncé une mise à jour de Windows 11 avec une Preview d'Amazon Appstore pour les applications Android. Lors de la présentation de Windows 11, Microsoft a indiqué que les utilisateurs pourront trouver et télécharger des applications Android directement via le nouveau Microsoft Store amélioré, mais qu'ils ne pourraient pas récupérer leurs applications favorites via Google Play, car il n'est pas pris en charge.Au lieu de cela, Microsoft a opté pour l'Appstore d'Amazon. L'éditeur a expliqué que les applications seront répertoriées dans le nouveau magasin Windows et peuvent être épinglées dans la barre des tâches ou accrochées aux applications Windows traditionnelles. Microsoft s'est associé également à Intel pour utiliser sa technologie Intel Bridge pour en faire une réalité, bien que les applications Android fonctionneront toujours avec les systèmes AMD et Arm.« Nous sommes également ravis d'annoncer que nous apportons pour la première fois des applications Android à Windows. Plus tard cette année, les gens pourront découvrir des applications Android dans le Microsoft Store et les télécharger via l'Amazon Appstore – imaginez enregistrer et publier une vidéo de TikTok ou utiliser Khan Academy Kids pour un apprentissage virtuel directement depuis votre PC. Nous aurons plus à partager sur cette expérience dans les mois à venir. Nous attendons avec impatience ce partenariat avec Amazon et Intel utilisant leur technologie Intel Bridge ».Les applications Android sur Windows 11 sont une réponse évidente aux progrès d'Apple avec ses puces M1 et l'exécution d'applications iOS sur macOS. Bien qu'il existe de nombreux équivalents Web aux applications mobiles, ils sont souvent ternes, et certaines applications comme Snapchat, Ring, Venmo, Roomba et la majorité des applications domotiques ne sont pas disponibles sur le Web.Microsoft a présenté des applications comme TikTok fonctionnant sous Windows 11. Le Windows Store que Microsoft a montré répertorie Ring, Yahoo, Uber et d'autres, nous verrons donc probablement un accès complet à l'Appstore d'Amazon. Il n'est pas immédiatement clair dans quelle mesure de nombreux appareils existants prendront en charge les applications Android avec Windows 11, car Microsoft préconise la prise en charge de la technologie Intel Bridge comme moyen privilégié d'exécuter ces applications.Selon Spencer, il serait « assez trivial » pour Microsoft d'adapter ses applications Xbox et Game Pass pour vendre des jeux et des abonnements sur des appareils mobiles. Cependant, elle a besoin d'Activision Blizzard pour combler un "trou évident dans notre capacité" à offrir des jeux mobiles, et les titres majeurs de l'accord seraient "d'une importance cruciale" pour détourner les joueurs de l'App Store.Apple serait en train de se préparer à la perspective de vitrines d'applications concurrentes une fois que les changements de l'UE auront eu lieu, un rapport de décembre indiquant qu'un travail en coulisses seraiten cours pour assurer la conformité.Toutefois, il est presque certain qu'Apple s'opposera à ces règles, ou du moins qu'elle tentera de retarder leur mise en œuvre. Les médias américains rapportent que Microsoft se prépare à lancer un nouvel iPhone dédié aux jeux en cloud Xbox dès l'année prochaine, à condition que son acquisition problématique de 75 milliards de dollars du développeur de Call of Duty, Activision Blizzard, soit approuvée par les autorités de régulation. La boutique sera également lancée sur les appareils Android.Source : Financial TimesCroyez-vous à l'idée qu'Apple pourrait ouvrir son App Store à un magasin d'applications de Microsoft ?Un magasin d'applications de Microsoft pour l'iPhone est-il pertinent sur un OS desktop/laptop ? Dans quelle mesure ?L'annonce d'un magasin d'applications de Microsoft pour l'iPhone dès 2024 vous semble-t-il réalisable ?Quel est votre avis sur le sujet ?