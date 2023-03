Le sondage présente des Américains qui ont fait part de leurs inquiétudes concernant les écoutes technologiques et, selon eux, il n'est pas très agréable de savoir que vos conversations peuvent être entendues par votre propre smartphone.Nous avons tous vu que notre fil d'actualité sur les médias sociaux est souvent rempli de publicités liées à des sujets dont nous avons parlé avec d'autres personnes, mais que nous n'avons jamais recherchés en ligne. C'est à se demander si votre téléphone peut vraiment lire dans vos pensées.Se pourrait-il que votre appareil ait écouté et fourni des données aux annonceurs ? Croyez-nous quand nous disons que les gens sont ciblés de bien des façons et que cela pourrait être l'une d'entre elles.Votre appareil vous écoute certainement lorsque vous faites des demandes comme Hi Siri ou Wish Google et que vous lui demandez de vous aider. Mais à part cela, nous n'avons pas entendu parler d'autre chose où l'appareil vous entend réellement. Il existe également des haut-parleurs intelligents conçus par d'autres grandes entreprises technologiques.Mais grâce à un sondage, nous constatons qu'un grand nombre de personnes interrogées déclarent que la technologie les rend très anxieuses. L'étude nous vient de Digital Third Coast, un expert en marquage de recherche.Elle a interrogé près de 803 Américains le mois dernier pour savoir ce qu'ils pensaient du concept d'écoute technologique. Il s'est avéré que la majorité des utilisateurs étaient très préoccupés par les smartphones et les différents types d'appareils domestiques intelligents.La situation est encore plus préoccupante lorsque les appareils iPhone sont associés à des haut-parleurs intelligents.Il est choquant de constater que seuls 13 % des individus ont envisagé d'acheter d'autres téléphones muets pour se débarrasser de leurs problèmes et de leurs inquiétudes. On voit donc que la commodité finit par l'emporter sur la paranoïa. Les résultats montrent également que 60 % des personnes interrogées estiment que l'écoute technologique renforce la capacité du gouvernement à effectuer du tracking.C'est davantage la jeune génération qui s'inquiète, mais même 40 % de la génération des baby-boomers ont fait part de leurs vives préoccupations à cet égard.L'étude a également montré comment les données ont été ventilées par région et les résultats sont encore une fois différents d'une région à l'autre. Les habitants de New York et de Californie craignent que l'assistant vocal Alexa ne les espionne, tandis qu'en Virginie et au Texas, les gens s'inquiètent de ne plus être connectés au réseau.Mais d'après les statistiques récentes de Google sur les tendances de recherche, il y a une chose qui préoccupe le plus les gens. Il s'agit de la facilité avec laquelle les entreprises peuvent obtenir la géolocalisation des utilisateurs. Non seulement elles l'obtiennent, mais elles l'utilisent également. Et c'est un énorme compromis lorsque votre appareil s'avère être aussi votre principal appareil GPS.Source : Digital Third Coast Quel est votre avis sur le sujet ?