Le service Meta Verified donnera aux utilisateurs un badge bleu après avoir vérifié leurs comptes à l'aide d'un identifiant gouvernemental et coûtera 11,99 dollars par mois sur le web ou 14,99 dollars par mois sur le système iOS d'Apple et Android appartenant à Google, a déclaré Meta dans un communiqué.Le service, que Meta a déclaré tester en février , suit les traces de Snapchat (SNAP.N), propriété de Snap Inc, ainsi que de l'application de messagerie Telegram, et marque le dernier effort d'une société de médias sociaux pour diversifier ses revenus en s'éloignant de la publicité.Après avoir été racheté par Musk pour 44 milliards de dollars l'année dernière , Twitter a lancé son service d'abonnement Blue, qui permet aux utilisateurs de payer pour la coche bleue , auparavant réservée aux comptes vérifiés de politiciens, de journalistes et d'autres personnalités publiques.Source : MetaQue pensez-vous de cette approche de Meta ?Si vous deviez la comparer à l'approche de Twitter Blue, laquelle préférez-vous ? Pourquoi ?