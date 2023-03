Le propriétaire de Tesla et de SpaceX, dont le principal objectif est de réduire les coûts et non l'inverse, n'appréciera certainement pas de voir apparaître de nouvelles demandes.Ce n'est qu'aujourd'hui qu'un nouveau rapport a montré à quel point Musk était enthousiaste à l'idée que l'entreprise atteigne le seuil de rentabilité en termes de flux de trésorerie et que cela puisse même conduire à des flux de trésorerie positifs dès le mois prochain.Mais la nouvelle d'aujourd'hui va compliquer les choses pour lui et les parties prenantes associées à l'entreprise. N'oublions pas que Musk a déjà licencié la moitié du personnel de l'entreprise, dont 7 500 membres qui ont été littéralement licenciés sur-le-champ, sans préavis.Parmi les personnes licenciées se trouvaient des employés qui dirigeaient le service confiance et sécurité de l'application. En outre, certaines méthodes étaient également moins coûteuses, comme l'indique le rapport.L'UE a froncé les sourcils au sujet des licenciements massifs qui ont eu lieu à ce moment-là et de la manière dont l'entreprise pourrait avoir de grandes difficultés à se conformer à la loi sur les services numériques de l'UE. Cette loi sur les services numériques exige que de nombreuses plateformes Internet ajoutent des mesures spécifiques contre les messages illégaux, juste avant que la loi n'entre en vigueur au début de l'année prochaine.Depuis un certain temps, l'application Twitter s'appuie fortement sur des systèmes automatisés pour la modération des contenus et évite les révisions manuelles. Elle ne fait donc pas appel à des vérificateurs de faits, ce qui est très différent des méthodes employées par d'autres.Il s'agit notamment des géants de la technologie, comme Meta Platforms, propriétaire d'Instagram et de Facebook.Lors de l'appel vidéo de janvier, le chef de file de l'industrie européenne a indiqué qu'il adressait un avertissement sévère à Elon Musk pour qu'il prévoie beaucoup de travail à l'avenir en ce qui concerne l'application Twitter, car il estimait qu'elle était à la traîne à bien des égards.Cela signifie que Twitter souffre d'un manque de transparence, d'une mauvaise modération des contenus et d'un manque de liberté d'expression sur l'application.Source : L'Union EuropéenneQuel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que cette décision de l'UE aura un impact sur la politique de M. Musk concernant Twitter ?