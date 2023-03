My Occam's razor assumption is that the For You algorithm was cobbled together from existing parts because Musk can't build anything.



In early January, I noticed that @dieworkwear and a handful of single-topic accounts were all over my timeline. — Ryan Broderick (@broderick) February 27, 2023

Régulièrement, Broderick dit qu'il aime parler du web dans sa lettre d'information, baptisée Garbage Day (jour des ordures). En une semaine, il recevait de quelques centaines à 1 000 retweets sur ses posts, ou bien il était vu de la même manière toutes les autres semaines. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'était comme ça pendant plusieurs années.Il a recommencé à écrire et rapidement, son travail a été reconnu et a fait l'objet d'un article sur Substack. Aujourd'hui, il est l'un des meilleurs reporters de Buzzfeed, mais il a été licencié en 2020 pour avoir commis un plagiat.Il affirme que les chiffres et les statistiques ne sont pas quelque chose qu'il aime beaucoup aborder, car il les qualifie de boiteux. Mais lorsque Elon Musk a acheté Twitter, il [Broderick] a vu que son nombre de retweets avait chuté à seulement 5 pour chaque tweet. Et lorsqu'il y mettait vraiment du sien, ce nombre pouvait aller jusqu'à 10.De son coté, Musk s'est aussi plaint de son taux d'engagement et aurait même licencié l'un de ses employés pour cette raison.Clairement, l'auteur n'était pas satisfait de ces faibles statistiques d'engagement. Il se sentait découragé à ce sujet et le fait qu'il soit un travailleur indépendant signifiait qu'il faisait tout par lui-même et que Twitter l'aidait vraiment à commercialiser ses produits de la bonne manière.Sur ce constat, il a voulu chercher d'autres solutions et a même envisagé d'abandonner. C'est alors qu'il a eu l'idée de jeter un coup d'œil à l'onglet "Pour vous" de Twitter, dévoilé par Musk en janvier de cette année. Il ressemblait beaucoup à la page Explore de l'application Instagram ou à l'onglet "Pour Vous" de TikTok.En février, Musk a aussi présenté une nouvelle fonctionnalité appelée "block counts" et comment elle affectait l'algorithme de Twitter. C'est sur cette base que l'auteur a donné une nouvelle chance à l'application et a voulu prêter une attention particulière au modèle des tweets viraux.Après avoir apporté quelques modifications à ses propres messages et à ses habitudes d'envoi de tweets, l'auteur a choisi de publier un tweet qui utilisait plusieurs méthodes. Cela a fonctionné, il a retrouvé son engagement et nous parlons ici de 1500 retweets et de 500 000 vues. Entre-temps, son deuxième tweet a obtenu 8 000 retweets et quelques 13 millions de vues.L'hypothèse a été présentée dans sa lettre d'information publiée sur l'application et a obtenu 600 retweets et 1 million de vues. Elle a même été publiée sur la page de Twitter intitulée "Pour vous". Il est intéressant de noter que tous les sujets qui ont acquis une notoriété virale étaient très basiques et toujours d'actualité.Sa théorie est que l'algorithme "Pour Vous" a été lancé avec des comptes qui contenaient des tags pour des sujets Twitter populaires. Il s'agit d'un outil de tri que l'application a mis en place en 2019.Il a également remarqué que l'application affichait de nombreux contenus qui avaient déjà atteint une notoriété virale. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles les gens voyaient les mêmes tweets. Il y avait aussi des citations et des tweets de sujets en vogue.Comme vous pouvez le constater, il y a plusieurs éléments à prendre en compte avant de poster un tweet, et cette théorie est un excellent point de départ pour ceux qui souhaitent l'utiliser.Source : Ryan BroderickQu'en pensez-vous ? Trouvez-vous que les informations présentées sont pertinentes, ou utiles ?Selon vous, les affirmations de M. Broderick sont-elles véridiques ?