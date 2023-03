Le patron de Twitter, Elon Musk, a fait marche arrière après s'être publiquement moqué d'un employé sur la plateforme de médias sociaux.Haraldur Thorleifsson, employé de Twitter, ne savait pas s'il avait été licencié par l'entreprise après avoir été bloqué sur son ordinateur de travail, comme 200 autres personnes.Incapable d'obtenir une réponse claire sur la question de savoir s'il était toujours employé, il a tagué Musk dans son tweet.", a-t-il écrit.Il s'en est suivi un échange surréaliste sur Twitter avec Musk, le patron de Twitter l'interrogeant sur son travail et remettant en question son handicap et son besoin d'aménagements (M. Thorleifsson est atteint de dystrophie musculaire et se déplace en fauteuil roulant).M. Musk a déclaré que M. Thorleifsson "".M. Thorleifsson a précisé qu'il était capable d'écrire pendant une heure ou deux et de tweeter sur son téléphone, car il peut taper avec un seul doigt.Il a également déclaré qu'en tant que directeur principal, son rôle était stratégique et managérial, et que les aménagements n'avaient pas été un problème dans "Twitter 1.0" (avant la prise de contrôle par Musk).M. Musk a également tweeté que M. Thorleifsson a un "" et que "".Pendant l'échange, M. Thorleifsson, surnommé Halli, a déclaré avoir reçu un courriel l'informant qu'il n'était plus employé.Cependant, mardi, Musk a changé d'avis.", a-t-il tweeté.".M. Musk a indiqué que M. Thorleifsson ne quitterait peut-être pas l'entreprise après tout, déclarant qu'il "".M. Thorleifsson, qui vit en Islande, compte environ 151 000 abonnés sur Twitter.Il a rejoint Twitter en 2021, lorsque l'entreprise a racheté sa start-up Ueno.Source : Elon MuskQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des agissements de M. Musk dans cette récente mésaventure ?Selon vous, une excuse publique suffit-elle pour régler le préjudice subit par M. Thorleifsson ?