Aiming to roll out ability to reply to individual DMs, use any reaction emoji & encryption later this month — Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2023

Le chef de l'entreprise a mentionné dans un nouveau message qu'il y aurait un délai lié aux mises à jour dans les DM et que cela se déroulerait pendant le week-end. Cela confirme quelques rapports antérieurs concernant le développement des options de l'application pour les DM.La mise à jour la plus importante concerne les DM chiffrés, qui permettraient à l'application de s'aligner sur les autres applications de la société tout en offrant aux utilisateurs une plus grande confidentialité.Comme l'indique l'exemple présenté aujourd'hui par le concepteur de Twitter, ce type de chiffrement est activé par le biais des DM de l'application. Il s'agit d'une alerte dans le fil de discussion. Twitter affirme que tous les textes et les appels téléphoniques sont sécurisés par la fonction de cryptage de bout en bout.Cela signifie que personne d'autre que les véritables participants à la discussion n'a la possibilité de voir le contenu de cette discussion. Cela leur donne un sentiment de confidentialité et d'assurance, mais en même temps, cela permet des activités criminelles. Il faut savoir que même les autorités gouvernementales ou les forces de l'ordre ne peuvent pas venir à bout de mesures aussi strictes.C'est l'un des principaux points d'intérêt qui ont été discutés par l'entreprise. Il s'agissait d'une tentative de permettre le chiffrement par le biais de divers produits de messagerie. Après avoir essuyé de nombreuses critiques, le projet est toujours d'actualité. Twitter dit qu'il espère vraiment aller dans ce sens.La possibilité de répondre à ces messages individuels dans le DM permettrait de faire de la place pour des discussions et des engagements spécifiques, plutôt que d'ajouter des réponses à un grand fil de discussion.Il s'agit de l'un des principaux exemples illustrant le fonctionnement d'un tel processus, dans lequel les utilisateurs peuvent appuyer longuement sur n'importe quel message pour y répondre. Enfin, une option permet d'envoyer des réponses à des textes à l'aide d'un simple emoji pour exprimer une grande réaction.Comme on peut le constater, ce processus permet aux utilisateurs de cliquer sur le menu à trois points et de sélectionner n'importe quel emoji comme élément de la réaction. De plus, l'application espère également ajouter une nouvelle option permettant aux utilisateurs de personnaliser la réaction par défaut, mais pour l'instant, il n'est pas clair si cela fera partie de cette version ou non.Plusieurs de ces mises à jour pourraient être particulièrement intéressantes et entraîner un changement dans le chiffrement automatique, ce que beaucoup considèrent comme crucial. Cela fait un moment qu'Elon Musk le signale.Il semble qu'il s'agit d'une petite amélioration de l'ensemble de l'expérience utilisateur et qu'elle ne sera pas très importante en termes d'intérêt.Source : TwitterQu'en pensez-vous ?Le chiffrement intégral des messages consitute-t-elle une mesure positive pour Twitter ?