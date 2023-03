Étant donné que 59 % des jeunes déclarent avoir tendance à surfer sur les médias sociaux pendant plus de deux heures par jour, ces effets néfastes pourraient rapidement devenir plus prononcés à long terme. Tout cela étant dit, il est important de noter que près de 75 % des jeunes âgés de 13 à 24 ans, soit 74,3 % pour être précis, ont déclaré avoir l'impression d'utiliser un peu trop les médias sociaux.Ces chiffres, tirés d'un rapport récemment publié par Amnesty International, indiquent que les jeunes sont bien conscients des dangers d'une utilisation des médias sociaux plus fréquente que ce qui serait considéré comme sain. 93 % des personnes interrogées ont déclaré avoir été exposées à une forme de désinformation en surfant sur le web, et 86 % ont dit avoir été obligées de bloquer des personnes parce que c'est le genre de chose qui pourrait potentiellement les aider à voir un meilleur contenu.Dans l'ensemble, les adolescents et les jeunes adultes semblent détester la nature addictive des médias sociaux. Ils se sont exprimés sur le fait qu'ils se sentent obligés de continuer à les consulter de manière plutôt obsessionnelle, et ils ont également souligné certains changements qui peuvent être apportés pour les améliorer, tout en tenant compte de tous les éléments.L'élaboration de politiques de confidentialité plus efficaces et plus transparentes sera un bon point de départ. De même, la modification de l'algorithme qui favorise souvent le contenu incendiaire et enrageant sera également une mesure décente à prendre. Les entreprises de médias sociaux tirent profit d'une conception addictive, et il semble peu probable qu'elles soient disposées à apporter des changements.Source : Amnesty International Que pensez-vous des résultats de ce rapport ? Les trouvez-vous pertinents ?