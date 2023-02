Abbott Laboratories

Allstate Corporation

AMC Networks

American Express Company

AT&T

Big Heart Petcare

BlackRock, Inc.

BlueTriton Brands, Inc.

Boston Beer Company

CA Lottery (California State Lottery)

CenturyLink (Lumen Technologies, Inc.)

Chanel

Chevrolet*

Chipotle Mexican Grill, Inc.*

Citigroup, Inc.

CNN

Dell

Diageo

DirecTV

Discover Financial Services

Fidelity

First National Realty Partners

Ford*

Heineken N.V.

Hewlett-Packard (HP)

Hilton Worldwide

Inspire Brands, Inc.

Jeep*

Kellogg Company

Kohl's Department Stores, Inc.

Kyndryl*

LinkedIn Corporation

MailChimp (The Rocket Science Group)

Marriott International, Inc.

Mars Petcare

Mars, Incorporated

Merck & Co. (Merck Sharp & Dohme MSD)*

Meta Platforms, Inc. (formerly Facebook, Inc.)

MoneyWise (Wise Publishing, Inc.)

Nestle

Novartis AG*

Pernod Ricard

PlayPass

The Coca-Cola Company

The Kraft Heinz Company

Tire Rack

Verizon

Wells Fargo

Whole Foods Market IP

Yum! Brands

Une autre série de licenciements

Twitter aurait licencié environ 200 autres employés, soit environ 10 % de ses effectifs.L'entreprise a subi des changements spectaculaires depuis son acquisition par Elon Musk pour 44 milliards de dollars. Peu de temps après que le milliardaire a pris ses fonctions de PDG, les 7 500 employés de Twitter ont été réduits de plus de 50 % en novembre. Des équipes entières de plusieurs départements ont été licenciées, y compris celles qui s'occupaient de l'éthique de l'apprentissage automatique, de la modération du contenu, des communications, etc.Depuis la prise de contrôle de Twitter par Elon Musk le 27 octobre 2022, de nombreux changements ont été apportés à la plateforme. Si certains ont été acceptés à bras ouverts, d'autres ne l'ont pas été. De nombreux employés ont été mis à la porte et la plateforme a rétabli des comptes controversés et suspendus depuis longtemps. Elon Musk a également apporté des modifications concernant les licenciements d'employés, mais les annonceurs ont vraiment donné du fil à retordre au milliardaire.La difficulté de garder les annonceurs dans la barque était anticipée. Juste avant l'édition 2022 des NewFronts qui ont eu lieu en mai, Twitter a reconnu dans un dossier déposé auprès de la SEC que son activité publicitaire principale pourrait désormais être menacée à la suite du rachat d'Elon Musk, en plus de l'embauche et de la rétention des employés. Alors que la vision d'Elon Musk pour Twitter est celle d'une plateforme plus axée sur la liberté d'expression, il n'a pas offert d'assurance à la base d'annonceurs de Twitter que Twitter restera « sans danger pour les marques » après l'acquisition. Dans la mesure où il a clarifié sa vision, Musk a seulement déclaré qu'il pensait que tout discours non jugé illégal par un gouvernement serait bientôt autorisé sur Twitter.Les analystes notaient déjà qu'apporter une touche plus légère aux politiques de modération de contenu existantes de Twitter inquiétait les annonceurs, car elle pourrait permettre à davantage d'intimidation, de discours violents, de discours de haine, de désinformation et d'autres contenus abusifs de gagner du terrain. Et s'il y a quelque chose que les annonceurs n'aiment pas, c'est que leur entreprise soit promue aux côtés d'un contenu qui divise et est haineux.Les annonceurs pourraient alors simplement décider qu'atteindre la petite base d'utilisateurs de Twitter (du moins en comparaison avec les grandes enseignes de médias sociaux comme Meta et TikTok) n'en vaut pas le risque. Twitter avait terminé son trimestre précédent avec 229 millions d'utilisateurs actifs quotidiens monétisables ; Facebook comptait à lui seul 1,96 milliard d'utilisateurs actifs quotidiens.Sans surprise, en moins d'un mois, 50 des 100 plus gros annonceurs de Twitter ont indiqué qu'il n'allait plus faire de la publicité sur Twitter, certains ne l'ont pas notifié et ont simplement cessé de le faire. Ces annonceurs ont représenté près de 2 milliards de dollars de dépenses sur la plateforme depuis 2020 et plus de 750 millions de dollars de publicité rien qu'en 2022.En plus des annonceurs qui ont apparemment arrêté toute publicité sur Twitter à partir du 21 novembre, il y a sept autres annonceurs qui ont ralenti le rythme de leur publicité sur la plateforme à presque rien en novembre 2022. Depuis 2020, ces sept annonceurs ont représenté plus de 255 millions de dollars de dépenses sur Twitter et près de 118 millions de dollars de publicité en 2022.En novembre, un mois après la prise de pouvoir de Musk, les agences de publicité d'entreprise mondiales ont recommandé à bon nombre de leurs plus gros clients de suspendre leurs dépenses pour les publicités Twitter, y compris Omnicom Media (une agence représentant de grands noms comme Apple, Mercedes-Benz et McDonald's). D'autres marques, comme Volkswagen, General Motors et General Mills, ont également suspendu toutes les dépenses publicitaires sur Twitter. Les particuliers et les entreprises laissent leurs comptes derrière eux, comme Playbill, bien-aimé de Broadway.Dans une séance de questions-réponses via Twitter Spaces le 9 novembre, Musk a éludé les inquiétudes des annonceurs méfiants, insistant sur le fait que rien de « mauvais » ne salirait les publicités des grandes marques et que la publicité aurait accru la pertinence pour les utilisateurs. « Nous travaillons tous dur pour nous assurer qu'il n'y a pas de mauvaises choses juste à côté d'une publicité », a déclaré Musk.Cette ligne de pensée, évidemment, n'a pas été entièrement couronnée de succès. Et l'échec du déploiement de la coche bleue « démocratisée » de Twitter a eu un impact encore plus important sur les images de marque, car les comptes usurpés ont fait des ravages sur la présence des entreprises sur les réseaux sociaux et leur classement boursier.Pour ceux qui sont intéressés, voici la liste de novembre 2022 des annonceurs qui ont quitté Twitter. Un astérisque indique qu'une entreprise a publié une déclaration ou a été publiquement signalée comme ayant arrêté ses publicités sur Twitter et confirmée par la suite. Sinon, les entreprises identifiées sur cette liste sont des « abandonneurs silencieux », sur la base d'une analyse des données de Pathmatics. Ces entreprises faisaient auparavant de la publicité sur Twitter, mais se sont ensuite arrêtées pendant une longue période à la suite de sensibilisations directes, de controverses et d'avertissements d'acheteurs de médias.En parallèle, l'entreprise a lancé un service d'abonnement à partir de 8 $ par mois, attirant les utilisateurs intéressés par une coche bleue sur leur compte, plus de visibilité sur les chronologies des gens, moins de publicités et quelques autres fonctionnalités spéciales.Twitter n'a guère été rentable et est maintenant aux prises avec des dettes et des paiements d'intérêts incroyables après cette prise de contrôle de quarante-quatre milliards de dollars*; Musk aura du mal à redresser la société alors que la publicité, sa principale source de revenus, continue de diminuer.« La semaine dernière, nous avons achevé une refonte organisationnelle difficile axée sur l'amélioration de l'exécution future, en utilisant autant de commentaires que nous pouvions recueillir de l'ensemble de l'entreprise », a écrit Musk. « Ceux qui restent sont très appréciés par ceux qui les entourent ».La courte note de service, intitulée « Performance Awards », est la première communication de Musk aux employés de Twitter depuis qu'il a licencié des centaines d'autres d'entre eux, dont plusieurs loyalistes seniors et presque toute l'équipe produit sans avertissement au cours du week-end.Cette dernière série de suppressions d'emplois a réduit ses effectifs à environ 2 000 employés, selon le New York Times.Certains travailleurs ont apparemment réalisé que la partie était terminée pour eux lorsqu'ils ont été déconnectés des comptes de messagerie professionnels, des ordinateurs portables et d'autres applications au cours du week-end. Même l'équipe d'infrastructure de monétisation supervisant les flux de revenus de Twitter a été touchée par les suppressions d'emplois, passant de 30 personnes à huit.Les rumeurs des derniers licenciements ont commencé lorsqu'il a été rapporté que la chef de produit Twitter, Esther Crawford, qui dirigeait le service d'abonnement Blue et la plate-forme de paiement à venir, avait été licenciée ou avait autrement quitté l'entreprise.Après plusieurs séries de réduction d'effectifs et après avoir exigé que les employés soient « extrêmement hardcore », Musk n'a pas encore partagé de détails sur la façon dont il compensera les récompenses en actions qui ont disparu lorsqu'il a privatisé Twitter. Dans de précédents commentaires internes, il a fait allusion au système qu'il a mis en place chez SpaceX pour permettre aux employés de vendre régulièrement les actions de l'entreprise aux investisseurs intéressés. Compte tenu de la situation financière difficile de Twitter par rapport à SpaceX, on ne sait pas quel sera l'appétit pour son action à court terme.Pendant ce temps, Musk a rendu difficile pour les personnes qui travaillent chez Twitter de connaître toute l'étendue de ses réductions du personnel. L'annuaire interne de l'entreprise est hors ligne depuis sa prise de fonction. La semaine dernière, Musk a interdit aux employés d'utiliser le Slack de l'entreprise. Après avoir désactivé Slack, Musk a également désactivé Google Chat pour les e-mails professionnels sans explication (une décision qui, selon les employés, visait désormais à contrecarrer la communication interne pendant les licenciements).Source : New York TimesQue pensez-vous des décisions d'Elon Musk ?