L'étude souligne que les appareils mobiles sont désormais la première plate-forme en termes de consommation de médias. Les utilisateurs passent près de 4 heures par jour sur leur smartphone.En comparaison, les PC et les téléviseurs n'y consacrent que 3 heures par jour. Cette étude nous est parvenue grâce à un rapport des experts de Newzoo. Ils ont réussi à interroger près de 2 500 personnes aux États-Unis.En outre, il a été prouvé que de nombreuses générations s'engagent différemment des autres dans le monde des médias sociaux et du divertissement.En ce qui concerne l'engagement, les médias sociaux ont été couronnés en tête. Et pour être honnête, il n'y a pas beaucoup de visages choqués ici. Nous sommes tous des êtres sociaux et nous aimons rester informés de ce qui se passe dans notre entourage et dans le monde.96 % des utilisateurs ont admis passer 13 heures par semaine sur diverses applications de médias sociaux, y compris celles qui permettent de partager des vidéos. Et sans surprise, TikTok et Instagram ont été classés parmi les favoris.Mais le monde du divertissement est tout aussi crucial que tous les autres. C'est pourquoi 94 % d'entre eux affirment passer 14 heures sur des services d'abonnement ou des chaînes de télévision. Dans le même temps, 87 % accordent du crédit aux podcasts et aux plateformes musicales, auxquels ils consacrent 11 heures par semaine.De même, les plateformes de jeux vidéo attireraient 84 % des utilisateurs, qui y consacrent 12 heures par semaine. En outre, ces résultats ont mis en évidence l'énorme tendance liée au monde de l'engagement actif ainsi qu'au divertissement. De nombreux individus jouent avec des contenus numériques et considèrent que c'est une activité enrichissante.Il est clair que cela est dû en grande partie au monde des smartphones. La majorité de l'engagement se fait par ce biais. Et le principal moteur de cette évolution est les médias sociaux, où l'engagement atteint 73 % sur les smartphones par rapport aux autres types d'appareils. Mais nous avons constaté que de nombreuses personnes préféraient la télévision aux téléphones pour des catégories comme la télévision de diffusion.De la même manière, cette étude a mis en lumière la grande popularité des applications de jeux vidéo. Elles occupent une part importante des heures clés d'engagement, suivies de près par des médias tels que les bandes dessinées et les livres. Viennent ensuite les applications liées au sport et au fitness.Mais un autre aspect intéressant mis en évidence par cette étude concerne le fait que les utilisateurs ne se contentent pas de regarder du contenu. Ils s'impliquent également de plus en plus sur les différentes plateformes. L'objectif est aussi de partager davantage de contenu avec d'autres personnes. Et comme on peut s'y attendre, ce sont les plus jeunes qui mènent la course.En moyenne, 69 % d'entre eux ont déclaré consacrer 7 heures par semaine à l'élaboration de contenu numérique. La comparaison est frappante avec la génération X, où 46 % seulement passent environ 6 heures par semaine à publier leurs images ou leurs vidéos sur diverses applications.Si l'on considère le rapport dans son ensemble, il est facile de voir que les applications ne sont pas seulement liées à la consommation de médias. Elles sont également liées à l'engagement des utilisateurs.Le principal message à retenir, si l'on peut dire, est que la plupart des gens passent 13 heures par semaine à utiliser les médias sociaux. Et la majorité d'entre eux le font via leur téléphone portable. Et c'est la génération Z qui passe 7 heures par semaine à produire du contenu numérique.Source : Newzoo Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les résultats de cette étude pertinents ?