Tout cela étant dit, il est important de noter que 66 % des consommateurs qui ont répondu à cette enquête ont déclaré qu'ils seraient prêts à partager des données... s'ils recevaient une compensation financière en retour. En outre, 61 % d'entre eux sont allés jusqu'à supprimer une application parce qu'ils pensaient qu'elle pouvait potentiellement recueillir plus de données qu'ils ne le souhaitaient.L'enquête s'est également penchée sur les types d'applications auxquelles les gens sont le moins susceptibles de faire confiance. Il s'avère que les applications de santé féminine telles que Ovia et the Bump suscitent un niveau d'inquiétude très élevé chez les consommateurs, même si tout a été considéré et pris en compte. C'est logique, car il a souvent été constaté que ces applications vendaient ces données au plus offrant.Cependant, les applications de santé féminine ne sont pas les seules à être considérées avec méfiance. Les applications de crypto-monnaies telles que Binance et Coinbase ont également suscité de vives inquiétudes chez les consommateurs, car elles traitent des données financières sensibles qui pourraient les exposer à des risques plus importants que ce n'aurait été le cas autrement.Si nous nous concentrons sur le monde des médias sociaux, nous constatons que de nombreuses applications de cet espace ne jouissent pas non plus d'une grande confiance de la part des consommateurs. Il s'avère que TikTok est l'application de médias sociaux la moins fiable du moment, ce qui est logique si l'on considère que le gouvernement chinois pourrait l'utiliser pour espionner les gens à leur insu.TikTok est la seule application qui a suscité un niveau d'inquiétude très élevé chez les consommateurs, mais Facebook, Facebook Messenger et WhatsApp ont également reçu une note élevée. De plus, Snapchat ne semble pas non plus inspirer une grande confiance, ce qui suggère que les médias sociaux en général ne sont pas le genre d'applications auxquelles les gens confient leurs données et informations personnelles et privées.Maintenant que nous avons une vue d'ensemble des applications auxquelles on fait le moins confiance, y a-t-il des applications à l'autre bout du spectre ? Il s'avère que Dropbox fait partie des applications auxquelles les consommateurs font le plus confiance lorsqu'il s'agit de gérer leurs données. YouTube jouit également d'une confiance étonnante, ce qui lui donne un réel avantage sur ses concurrents comme TikTok et Facebook.Reddit semble également jouir d'une confiance relative, ce qui montre que toutes les plateformes de médias sociaux ne sont pas considérées avec suspicion. Les consommateurs sont clairement conscients des dangers d'être suivis sans leur consentement, et ils pourraient ne pas être disposés à utiliser plus longtemps à l'avenir des applications qui compromettent leur droit à la vie privée.Source : Secure Data Recovery Que pensez-vous des résultats de cette enquête ? Sont-ils à votre avis pertinents ?