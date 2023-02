D’après le Financial Times, les jeunes consommateurs craignent d'être marginalisés socialement s'ils n'ont pas d'iPhone : un phénomène qui incite les jeunes à acheter d'autres produits et services Apple, ce qui entraîne une augmentation de la part de marché dans plusieurs catégories de produits.Les personnes nées après 1996, également connues sous le nom de génération Z, représentent 34 % de tous les propriétaires d'iPhone aux États-Unis, contre seulement 10 % pour Samsung. Pour les générations plus âgées, la répartition entre les utilisateurs d'iPhone et d'Android est relativement égale. Les ramifications de cette évolution vers les appareils Apple chez les plus jeunes vont au-delà des iPhones, ces utilisateurs étant beaucoup plus susceptibles d'acheter des AirPods, des Apple Watches et des Macs.Pour 100 iPhones vendus dans le monde, Apple vend également 26 iPads, 17 Apple Watches et 35 paires d'AirPods, selon une étude de Canalys. Pour Samsung, chaque vente de 100 smartphones entraîne la vente de moins de 11 tablettes, six smartwatches et six paires d'écouteurs sans fil. Et ce, en dépit du fait que le prix de vente moyen d'un iPhone est presque trois fois supérieur à celui d'un appareil Android.Des chercheurs qui conseillent les entreprises sur les préférences des consommateurs de la génération Z ont déclaré au Financial Times que ces clients sont les plus connectés de tous les groupes d'âge, passant jusqu'à six heures par jour sur leurs smartphones. En conséquence, l'écosystème d'Apple façonne les décisions sociales, avec un accent particulier sur l'importance d'iMessage comme signal social, rendu nécessaire par les expériences inférieures de messagerie et d'utilisation de chats de groupe par SMS.En Europe, où iMessage est moins répandu et où Android a une part de marché plus importante, la même tendance est visible. L'étude de Canalys indique que 83 % des utilisateurs d'Apple en Europe occidentale âgés de moins de 25 ans prévoient de continuer à utiliser un iPhone. À mesure que la génération Z vieillit, cette tendance devrait s'accentuer et renforcer la part de marché d'Apple, ce qui rendra de plus en plus difficile pour les entreprises concurrentes de conquérir de nouveaux clients et de faire des percées.Sources : Financial Times, Canalys, CounterpointQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de ces résultats présentés ? À votre avis sont-ils convaincants ?