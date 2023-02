George Hayward, 33 ans, allègue dans un procès devant le tribunal fédéral de Manhattan avoir été licencié en novembre pour avoir refusé de participer à des tests négatifs. « J'ai dit à la directrice : "Cela peut nuire à quelqu'un", et elle m'a répondu qu'en nuisant à quelques-uns, "nous pouvions aider le plus grand nombre" », a déclaré Hayward.Hayward a travaillé sur l'application Messenger de Facebook, qui permet aux utilisateurs d'envoyer des messages écrits ou de passer des appels téléphoniques ou vidéo - et qui est un outil de communication crucial dans de nombreux pays, a-t-il dit.Messenger compte 1,3 milliard d'utilisateurs dans le monde, ce qui le place au 4e rang des plateformes de médias sociaux les plus utilisées, selon le rapport Digital 2021 Global Overview Report. « Tout scientifique des données digne de ce nom sait qu'il ne faut pas faire de mal aux gens », a-t-il déclaré.Le fait de tuer la batterie d'un téléphone portable met les gens en danger, en particulier « dans des circonstances où ils ont besoin de communiquer avec d'autres personnes, y compris, mais sans s'y limiter, avec la police ou d'autres secouristes », selon le litige déposé contre la société mère de Facebook, Meta Platforms. « J'ai refusé de faire ce test, a-t-il déclaré, ajoutant : il s'avère que si vous dites à votre patron : "Non, c'est illégal", la suite ne se passera pas très bien. »Si les soupçons de George Hayward se révélaient vrai, Facebook ou Meta ne serait pas à son premier forfait. Sensor Tower dans un rapport publié en 2021 révèle que, Facebook a des traceurs sur 25 % des sites web et 61 % des applications les plus populaires Facebook fournit à ses partenaires commerciaux un logiciel de suivi qu'ils intègrent dans les applications, les sites web et les programmes de fidélité. Toute entreprise ou tout groupe ayant besoin de publicité numérique n'a d'autre choix que d'alimenter le vide. Dans les coulisses, Facebook collecte ces données et tente de les faire correspondre à votre compte.Elles sont situées sous votre nom, dans une partie de votre profil que vos amis ne peuvent pas voir, mais Facebook les utilise pour façonner l’expérience de l’internaute en ligne. Selon Sensor Tower, société de recherche sur les applications, 61 des 100 applications pour smartphones les plus populaires contiennent un logiciel Facebook. Facebook a également des traceurs dans environ 25 % des sites web, selon le fabricant de logiciels de protection de la vie privée Ghostery. Suite au scandale Cambridge Analytica , Mark Zuckerberg, PDG de Facebook s’était exprimé au sujet de la collecte illicite de données de 50 millions d'utilisateurs de Facebook ; lesquelles données ont été utilisées plus tard par la firme d’analyse Cambridge Analytica à des fins de profilage et de communication stratégique dans le cadre de la campagne de Donald Trump.Pour lui, il s’agissait avant tout d’un abus de confiance entre le dénommé Aleksandr Kogan, Cambridge Analytica et Facebook. Il n’avait toutefois pas manqué d’indiquer que c'était aussi un abus de confiance entre Facebook et les personnes qui partagent leurs données avec le site en s’attendant à ce que leurs données soient protégées par le réseau social.Hayward a déclaré qu'il ne sait pas combien de personnes ont été touchées par les tests négatifs de Facebook, mais il croit que l'entreprise s'est engagée dans cette pratique parce qu'il a reçu un document de formation interne intitulé « Comment exécuter des tests négatifs réfléchis », qui comprenait des exemples de telles expériences menées. « Je n'ai jamais vu un document aussi horrible dans ma carrière », a-t-il déclaré.La plupart des gens n'ont probablement aucune idée que Facebook ou d'autres sociétés de médias sociaux sont capables de vider intentionnellement la batterie d'un téléphone portable, a déclaré l'avocat de Hayward, Dan Kaiser.L'action en justice, qui visait à obtenir des dommages et intérêts non précisés, a depuis été retirée parce que Hayward est tenu de recourir à l'arbitrage, a déclaré l'avocat, qui a ajouté que Hayward maintenait ses allégations.Sources : Meta : How to run thoughtful negative tests , Data scientist George HaywardSaviez-vous que Facebook ou d'autres sociétés de médias sociaux sont capables de vider intentionnellement la batterie d'un téléphone portable ?Qu'en pensez-vous ?Quelles précautions pouvons-nous prendre selon vous ?