Mercredi, Twitter est devenu la première plateforme de médias sociaux à autoriser les entreprises du secteur du cannabis à commercialiser leurs marques et leurs produits aux États-Unis.Auparavant, l'entreprise n'autorisait que la publicité pour les produits topiques à base de CBD, dérivé du chanvre, tandis que d'autres plateformes de médias sociaux, dont Facebook, Instagram et TikTok, appliquent une "politique d'interdiction de la publicité pour le cannabis", l'herbe restant illégale au niveau fédéral.Cependant, de plus en plus d'États américains s'orientent vers l'autorisation de la vente de cannabis à des fins récréatives, 21 d'entre eux étant déjà concernés.Twitter a déclaré qu'il autoriserait les sociétés de cannabis à faire de la publicité, à condition qu'elles aient une licence appropriée, qu'elles passent par son processus d'approbation, qu'elles ne ciblent que les juridictions où elles sont autorisées à opérer et, surtout, qu'elles ne ciblent pas les personnes de moins de 21 ans."C'est une victoire massive pour les vendeurs de cannabis légal", a déclaré Cresco Labs, une entreprise de cannabis et de marijuana médicale de plusieurs États.La plupart des sociétés de cannabis ont rapidement adopté les changements suggérés par Twitter. Trulieve Cannabis Corp (TRUL.CD) a déjà lancé une campagne multi-états sur la plateforme mercredi."Ce changement témoigne de l'acceptation croissante du cannabis en tant que catégorie de bien-être grand public, et nous espérons qu'il servira de catalyseur pour que d'autres plateformes de médias sociaux suivent le mouvement", a déclaré Kate Lynch de Curaleaf, la plus grande société de cannabis opérant aux États-Unis.Après avoir bénéficié d'un bond des ventes au début de la pandémie, l'industrie américaine du cannabis a montré des signes de ralentissement face aux défis réglementaires et économiques, notamment la chute des prix et un marché illicite qui braconne ses clients.Curaleaf a récemment réduit ses effectifs de 10 % et abandonné la majorité de ses activités dans trois États américains.Source : TwitterQuel est votre avis sur le sujet ?Faudrait-il, comme Twitter, autoriser les publicités pour le cannabis sur les autres plateformes en France et mème ailleurs dans le monde ?