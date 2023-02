Le directeur général de Twitter, Elon Musk, a déclaré, il y a quelques heures, que la fin de 2023 serait « le bon moment » pour trouver quelqu'un d'autre pour diriger Twitter, alors qu’il s'attend à ce que la plateforme de médias sociaux soit stable. « Je pense que j'ai besoin de stabiliser l'organisation et de m'assurer qu'elle est financièrement saine et que la feuille de route des produits est clairement définie », a déclaré Musk, qui s'exprimait virtuellement lors du World Government Summit à Dubaï, lorsqu'on lui a demandé s'il avait repéré un nouveau PDG de Twitter et quand cette personne serait embauchée.« Je ne sais pas, je pense que vers la fin de cette année, ce serait le bon moment pour trouver quelqu'un d'autre pour diriger la société, parce que je pense qu'elle devrait être dans une position stable vers, vous savez, la fin de cette année », a-t-il déclaré.Le 21 décembre, Musk a déclaré sur Twitter qu'il démissionnerait de son poste de directeur général « dès que je trouverai quelqu'un d'assez fou pour prendre le poste ! ». Il a ajouté qu'il « se contenterait de diriger les équipes des logiciels et des serveurs ».Quelques jours plus tôt, Musk a lancé un sondage sur la plateforme de médias sociaux pour savoir s'il devait quitter son poste de PDG de Twitter, dans lequel une majorité de répondants ont répondu par l'affirmative.Source : Elon Musk, s'exprimant virtuellement au Sommet mondial des gouvernements à DubaïQue pensez-vous des propos de Musk ? Pensez-vous qu’il tiendra vraiment promesse ?Que pensez-vous du fait qu'Elon Musk s'en remette à des votes pour prendre des décisions ?