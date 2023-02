Et le plus choquant, c'est que les revenus publicitaires générés proviennent simplement de dix comptes qui ont été bannis de l'application.En outre, le rapport fait la lumière sur les chiffres d'engagement actuels de ces comptes qui ont été interdits dans le passé. La raison de l'interdiction était liée à la diffusion de contenus haineux ou liés à des théories dangereuses.Ce rapport a également souligné comment le compte a été rétabli après que Musk a pris le contrôle de Twitter. Plusieurs grands noms étaient associés à des comportements conspirationnistes, voire extrémistes.En outre, il s'agissait également de noms que l'on n'associe généralement pas, comme Andrew Tate et Gateway Pundit.De toute évidence, les estimations relatives à la portée et à l'engagement ont montré que ces tweets survenus au cours d'une période de 47 jours, de décembre à janvier, représentaient près de 10 000 tweets. De plus, les comptes contribuaient largement en termes d'engagement. Nous parlons d'un total de 54 millions.Et si l'on considère que sur l'ensemble de l'année, ces comptes peuvent envoyer jusqu'à 20 milliards d'impressions.Pour mieux deviner la somme d'argent générée par ces impressions, quelques nouveaux comptes supplémentaires ont été créés sur la plateforme et un total de 10 personnes ont été nommées. C'est alors que les chercheurs de l'étude ont constaté que les publicités apparaissaient une fois par période de 6,67 tweets.En outre, le coût total s'est élevé à 6,4 dollars pour chaque tranche de 1000 impressions. Et le chiffre final s'élève à environ 19 millions de dollars, selon les experts de l'étude, en termes de revenus publicitaires annuels produits par ces comptes.Nous sommes d'accord sur le fait que ces chiffres ne sont que des estimations et ne sont pas la bonne façon de compter combien l'application rapporte, une chose est sûre. Ils montrent à quel point ces comptes, petits mais très puissants, sont importants pour l'entreprise.De la même manière, cela finit par souligner combien d'argent l'application finit par gagner grâce à certains de ses titulaires de comptes les plus controversés. Rappelez-vous, tous ces comptes mis en évidence dans ce rapport avaient autrefois été bannis de la plateforme. Cependant, après l'arrivée de Musk aux commandes, ils sont revenus.Ils savaient qu'il finirait par offrir une amnistie générale à ceux qui n'avaient pas enfreint la loi et c'est exactement ce qui s'est passé. En fin de compte, Twitter a prévu de permettre à un plus grand nombre de personnes ayant été bannies d'envoyer des appels contre la décision de suspension.N'oublions pas que l'activité publicitaire de la société a réellement affecté les bénéfices de l'entreprise. De nombreux annonceurs de haut niveau ont commencé à se retirer de l'application.Source : CCDH Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la politique générale d'Elon Musk concernant Twitter ?Trouvez-vous que la décision d'Elon Musk de rétablir les comptes toxiques qui génèrent du trafic est pertinente ?