Selon une étude récente d'AT&T, il y a 12 façons les plus courantes pour les gens de casser leurs smartphones. L’AT&T est l’un des fournisseurs de services téléphoniques locaux et longues distances et de xDSL des États-Unis et opérateur de services mobiles.Il peut s'agir d'accidents, comme des chutes ou des déversements, ou de dommages intentionnels, comme le fait de jeter le téléphone sous le coup de la colère. L'étude a révélé que près de la moitié des propriétaires de smartphones ont cassé leur appareil au moins une fois.Chutes : La façon la plus courante dont les gens cassent leurs smartphones est de les faire tomber, 25%.Glissades : Les glissades sont la deuxième cause la plus fréquente de casse de smartphone, soit 20% de toutes les casses.Les oublis de tours : Il s'agit de la troisième cause principale de casse de smartphone, avec 16 % de toutes les casses.Chute sur le téléphone : Les chutes d'objets sur le téléphone provoquent 10 % de cassures.Lancers : Jeter le téléphone sous le coup de la colère ou de la frustration est la neuvième cause de casse de smartphone, avec 6 % de toutes les casses.Piétinements : Le fait de piétiner le téléphone est la dixième cause de casse de smartphone, soit 5 % de toutes les casses.Chute dans la baignoire : Les téléphones tombés dans la baignoire représentent 5 % de toutes les casses.Chutes de photos : Jeter un téléphone pendant une prise de vue est la cinquième cause la plus fréquente de casse de smartphone, soit 4 % de l'ensemble des casses.Mâchonnements : Mâcher le téléphone par des animaux domestiques est la onzième cause la plus fréquente de casse de smartphone, soit 3 % de toutes les casses.Enfants brisant des téléphones : Les enfants qui cassent les téléphones sont la septième cause la plus fréquente de casse de smartphones, soit 2 % de toutes les casses.Oublier les téléphones dans les piscines : L'oubli des téléphones dans les piscines était la huitième cause la plus fréquente de casse de smartphones, représentant 1% de toutes les casses.Bien que certaines de ces causes de dégradation du téléphone puissent sembler insignifiantes ou comiques, il n'en reste pas moins qu'un téléphone cassé peut représenter un inconvénient important et, dans certains cas, un fardeau financier. Il est important de prendre soin de nos téléphones et de faire attention à la façon dont nous les utilisons pour éviter tout dommage.Il est également important de noter qu'il s'agit des moyens les plus courants de casser un téléphone, mais il ne s'agit pas d'une liste exhaustive. Les accidents peuvent arriver et il y a toujours une chance que votre téléphone se casse de manière inattendue. Il est toujours bon d'avoir un plan de protection en place, comme une garantie ou une assurance, pour aider à couvrir les coûts de réparation ou de remplacement en cas d'accident. Il est également important de sauvegarder régulièrement les données importantes de votre téléphone afin de pouvoir les récupérer facilement en cas de casse.En conclusion, l'étude d'AT&T met en évidence les façons les plus courantes dont les gens cassent leurs smartphones, et nous rappelle qu'il faut faire attention à la façon dont nous utilisons et manipulons nos appareils. En prenant soin de nos téléphones et en mettant en place des protections, nous pouvons éviter ou minimiser les désagréments et le fardeau financier d'un téléphone cassé.Source : AT&TQuel est votre avis sur cette enquête ? Cette enquête vous parait elle pertinente ou pas ?