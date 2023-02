Responding to feedback, Twitter will enable a light, write-only API for bots providing good content that is free — Elon Musk (@elonmusk) February 5, 2023

Un coup dur pour les développeurs

La semaine dernière, Twitter annonçait que le réseau social ne fournira plus un accès gratuit à son API à partir du 9 février prochain. Cette décision de Twitter a suscité des critiques dans la communauté, car elle affecte de nombreux outils, un large éventail d'applications et de fonctions qui contribuent à l'écosystème en temps réel qu'est devenu Twitter. mais Elon Musk apporte déjà quelques modifications à cette nouvelle politique et affirme que Twitter va laisser les bots fournissant du « bon contenu » accéder gratuitement à l'API de Twitter. Comme indiqué dans un post sur Twitter, Musk a annoncé que la plateforme permettra une API « légère, en écriture seule » pour les bots éligibles.Dans une série de tweets, le compte officiel Twitter Dev a indiqué que l'entreprise mettrait fin à la prise en charge de l'ancienne version v1.1 et de la nouvelle v2 de ses API Twitter. L'entreprise n'a pas précisé dans l'immédiat combien elle prévoyait de facturer l'utilisation des API. Cette décision fait suite à la modification abrupte par la société de médias sociaux des conditions d'utilisation de son API, qui était utilisée par de nombreux clients tiers populaires tels que Tweetbot et Twitterrific. Twitter a tout bonnement interdit les clients tiers , et maintenant, c'est peut-être au tour d'un certain nombre d'outils qui enrichissent l'expérience des gens de disparaître.À l'époque, Musk a justifié cette décision en déclarant que l'API gratuite était « utilisée de manière abusive » par les escrocs et les spammeurs, ajoutant qu'un abonnement d'environ 100 dollars par mois « avec vérification de l'identité » pouvait « nettoyer les choses en profondeur ». Après avoir fermé les clients tiers, comme Tweetbot et Twitterrific, Twitter a annoncé la semaine dernière que les développeurs devront s'inscrire à un « niveau de base payant » pour accéder à l'API de Twitter à partir du 9 février.Elon Musk affirme que Twitter va laisser les bots fournissant du « bon contenu » accéder gratuitement à l'API de Twitter. Comme indiqué dans un post sur Twitter, Musk a annoncé que la plateforme permettra une API « légère, en écriture seule » pour les bots éligibles : un renversement partiel de sa politique qui place l'accès à l'API derrière un mur payant. Bien qu'il semble que Musk permette un certain niveau d'accès gratuit à l'API de Twitter, de nombreuses questions demeurent. Nous ne savons pas ce qu'il considère comme un « bon » contenu, et il n'est pas clair si la politique s'appliquera aux bots créés à l'avenir ou seulement à ceux qui existent déjà. Jusqu'à ce que Twitter fasse une annonce officielle concernant ce changement, l'avenir des bots sur le site reste dans le flou.La fin de l'accès gratuit à l'API de Twitter n'a, bien entendu, pas été bien accueillie par les développeurs, qui ont vivement critiqué cette décision. Plusieurs estiment en effet que les développeurs d’applications tierces ont œuvré pendant des années à concevoir des fonctionnalités additionnelles depuis intégrées nativement par le réseau social. On ignore encore à quel prix s’élèvera l’accès à cette API qui constitue la clé de voûte de toute application tierce. Dans tous les cas, ce genre de montant est rarement rendu public. Une chose est sûre : les développeurs qui travaillent sur des applications tierces pour Twitter vont désormais devoir se mettre au pas s’ils souhaitent continuer à proposer leurs services.Quoi qu’il en soit, de nombreux développeurs ont déjà fait part de leur intention d’abandonner leur produit bâti sur l’API Twitter. Mais les développeurs ne sont pas les seuls à utiliser l’API du réseau social dans leur travail. La recherche, et notamment les data analysts ont besoin d’accéder à cette interface de programmation pour faire tourner des scripts qui leur permettent, par exemple, de dresser des cartes de tendances ou mettre en lumière des observations sociologiques. Vue qu’on n’a pas de détails, on ne sait pas si Twitter a prévu des exceptions, par exemple pour les travaux de recherche universitaires qui pouvaient utiliser l’API pour analyser les publications sur le réseau social.Depuis sa création, Twitter entretient une relation étrange avec les développeurs. Mais cette relation, aussi gênante soit-elle, était bénigne pour les deux parties. Les entreprises tierces étaient souvent celles qui fournissaient de nouveaux produits et fonctionnalités à Twitter et le réseau social faisait sa part en ne leur facturant pas l'utilisation de l'API. Ces dernières années, Twitter a même tenté de rétablir les relations avec les développeurs en lançant de nouveaux programmes tels que la boîte à outils Twitter pour la découverte d'applications. Plusieurs de ces initiatives ont été abandonnées par la nouvelle direction que Musk a mise en place.Sous la direction de Musk, Twitter s'efforce de contrôler la façon dont les utilisateurs du monde entier accèdent à la plateforme, tout en élargissant ses tentatives de monétisation du service. En effet, pour maintenir en vie Twitter, un service qui n'est pas rentable, Musk doit payer 1,5 milliard de dollars supplémentaires par an, rien qu'en intérêts, ce qui explique ces changements. Twitter a réorganisé (et rendu plus cher) Twitter Blue et modifié la façon dont les tweets apparaissent dans le fil d'actualités d'un utilisateur afin de rendre la plateforme plus attrayante et plus lucrative pour une base d'annonceurs de plus en plus réduite.Quel est votre avis sur le sujet ?En tant que développeur, comment voyez-vous cette annonce ? Une bonne, une mauvaise nouvelle ?À votre avis, quels impacts cette décision pourrait-elle avoir sur la plateforme ?Selon vous, Twitter vient-elle d'ouvrir la porte aux plateformes concurrentes ?Pensez-vous que cette décision pourrait rendre la plateforme moins attrayante et ralentir sa croissance ?