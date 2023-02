To be eligible, the account must be a subscriber to Twitter Blue Verified — Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2023

Elon Musk explique comment tout cela est possible grâce à une série de petites étapes décrites dans un récent fil de discussion. Selon lui, plus l'engagement d'un post sur la plateforme est important, plus les revenus publicitaires que peuvent générer les créateurs sont élevés. Par ailleurs, Twitter Blue coûte 8 dollars par mois. Et si vous prévoyez de vous abonner via l'application iOS, vous finirez par payer un peu plus de 11 dollars chaque mois.Twitter espère offrir aux utilisateurs de petites réductions s'ils décident de payer la totalité du prix pour l'année, ce qui signifie que vous obtiendrez une réduction d'un dollar par mois. De toute évidence, il ne suffit pas de souscrire à l'abonnement pour obtenir de grandes formes d'engagement. Ainsi, l'application espère vraiment atteindre la bonne page de support afin de pouvoir expliquer les tenants et les aboutissants de tout cela bientôt.En outre, cette nouvelle sur le partage des revenus s'accompagne d'une autre annonce, notamment sur la façon dont Twitter espère faire payer une petite somme à tous ses développeurs. M. Musk a proposé ce nouveau changement, affirmant que c'était la bonne décision pour les développeurs qui souhaitaient accéder à l'API de l'entreprise. Ainsi, cet accès ne serait plus gratuit, ajoute-t-il.Pour 100 dollars, les développeurs obtiendront un accès complet. En outre, Elon Musk explique qu'auparavant, les manipulateurs d'opinion et les arnaqueurs de robots avaient l'impression que l'API de l'application était considérée comme acquise, car elle était gratuite. En l'absence d'un système de contrôle et d'équilibre, il était facile pour eux de faire beaucoup de choses incorrectes et il n'y avait aucun processus de vérification en place, ajoute-t-il.Maintenant, à environ 100 dollars par mois, avec vérification de l'identité, cela permettrait vraiment de remettre les choses en ordre. Cette proposition décrit même comment les frais d'utilisation commenceraient dès la semaine prochaine.Elon Musk affirme que les données de Twitter sont parmi les plus solides au monde et que l'entreprise s'engage à garantir un accès rapide et détaillé afin que les utilisateurs puissent travailler côte à côte à la construction d'une plateforme solide. Pour l'instant, aucun autre détail n'a été fourni à ce sujet.En matière d'API, Twitter a mis en place des formules gratuites et payantes pour tous les utilisateurs. L'offre premium coûte entre 149 et 2499 dollars par mois, en fonction du nombre de tweets envoyés par le développeur.Les développeurs utiliseront l'API de l'entreprise pour proposer des services tiers tels que Tweetbot et Twitterrific comme autres options. Mais ces outils ont dû être fermés car la société a bloqué l'accès à l'API au milieu du mois dernier.L'information rapportée ici était liée à des spéculations sur l'application dont l'accès a été suspendu car elle n'a pas permis d'augmenter les revenus. Entre-temps, certains utilisateurs de l'outil affirment que la suppression de son accès signifie qu'ils n'ont plus de raison de rester sur l'application et qu'ils souhaitent la quitter.Source : Elon MuskQue pensez-vous de ces nouvelles annonces au sein de Twitter ?Quel est votre avis sur le fait de faire payer les développeurs pour avoir accès à l'API de la plateforme ?