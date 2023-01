Vendredi, une série d'entreprises et leurs sociétés de lobbying respectives ont publié des informations prouvant que la société de médias sociaux populaire et son propriétaire ByteDance ont dépensé plus de 5,4 millions de dollars en lobbying fédéral l'année dernière.Alors que les dépenses de ByteDance et TikTok sont restées stables entre 2021 et 2022, ces deux années ont été marquées par une croissance importante depuis 2020. Pendant cette période, les organisations ont dépensé un peu plus de 2,5 millions de dollars.Cette dépense totale fait pâle figure face aux dépenses de divers concurrents tels que Meta, propriétaire d'Instagram, et même Google, propriétaire de YouTube. Ils ont chacun dépensé environ 20 millions de dollars en 2021 et environ 12 millions de dollars en lobbying.Au cours des dix dernières années environ, et même après la campagne électorale de 2016 aux États-Unis, les géants de la technologie tels qu'Amazon, Google, Meta et même Facebook ont augmenté leurs budgets de lobbying. Et maintenant, voir TikTok tomber dans les mêmes pas est intéressant car il entre sur la sellette.L'entreprise est sur la liste des cibles de la DC depuis un certain temps déjà, Les législateurs américains ne sont pas satisfaits de ses agissements et sont préoccupés par le suivi des données et le partage des informations avec les autorités chinoises.Le fait qu'il puisse y avoir une sorte de possibilité liée au Parti communiste chinois d'obtenir des données par l'intermédiaire des États-Unis est effarant et constitue une violation absolue de la vie privée des utilisateurs. Avec le temps, TikTok continue de mentionner qu'il ne serait pas enclin à transmettre les données des utilisateurs américains à d'autres, même s'il y avait des demandes en ce sens.Mais cette justification n'est pas considérée comme suffisante pour satisfaire de nombreux législateurs.Pour l'instant, la plateforme n'est pas à vendre en Chine, et les dirigeants de l'application sont actuellement basés à Los Angeles et même à Singapour. Cependant, des employés actuels et anciens ont parlé des membres du personnel du bureau de Pékin. Il s'agit souvent d'un travail interne, car le siège a le dernier mot sur le lancement d'un produit particulier sur la plateforme.À la fin de l'année 2020, l'administration Trump a tenté de bloquer l'application dans les magasins d'applications américains. Puis, à la Maison Blanche, il a été convenu d'un compromis au cours duquel ByteDance pourrait vendre les activités américaines de la société à une autre entreprise basée aux États-Unis.Ce plan a continué à échouer après que le président américain Joe Biden a accédé à un poste au sein du gouvernement et a fini par signer d'autres décrets qui ont mis fin aux efforts de l'administration précédente. Il a expliqué que le gouvernement du pays devait examiner de plus près les menaces au niveau national que des applications telles que TikTok représentaient grâce à une analyse rigoureuse.L'administration a même envisagé des changements de règles majeurs qui permettraient au gouvernement de mieux comprendre les applications liées à des espions étrangers basés en Chine. L'application a suscité de nombreuses inquiétudes en dehors de la Maison Blanche.TikTok a essayé à maintes reprises de prouver qu'elle est innocente et qu'elle est prête à faire des changements pour ne pas perdre son marché américain. La nouvelle intervient alors que les législateurs de plusieurs États se sont vus interdire le téléchargement de la plateforme. Et ceux qui l'avaient déjà installée ont été invités à la supprimer.Source : Lobbying disclosure Que pensez-vous de ce rapport ? le trouvez-vous pertinent ?