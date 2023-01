Et lancerait un forfait annuel pour le Web

Elle a été mise en place l'année dernière pour aider Twitter à accroître ses revenus, alors que son propriétaire Elon Musk se bat pour conserver les annonceurs.Les utilisateurs d'Android de Google pourront acheter l'abonnement mensuel de Twitter Blue pour 11 dollars, soit le même prix que pour les utilisateurs d'iOS d'Apple, a indiqué Twitter sur son site Web.Le prix plus élevé pour les utilisateurs d'Android est susceptible de compenser les frais facturés par le Google Play Store d'Android, comme l'App Store d'Apple.Le plan annuel pour l'abonnement à Blue, uniquement disponible sur le Web, a été fixé à 84 dollars, soit une réduction par rapport au prix de l'abonnement mensuel sur le Web, qui est de 8 dollars.La réduction pour les utilisateurs du Web serait disponible dans les pays suivants : États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Japon, Nouvelle-Zélande et Australie, a indiqué Twitter.Plus tôt en décembre, Elon Musk a ajouté que le tick bleu de base de Twitter comportera deux fois moins de publicités et que la plateforme de médias sociaux proposera un niveau supérieur sans publicité d'ici l'année prochaine.Source : TwitterQu'en pensez-vous ?Avez-vous l'intention de payer l'abonnement Blue Twitter ?