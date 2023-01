Les experts ont prouvé que ce sont les plus jeunes qui sont plus dépendants et qu'ils sont si sensibles aux réactions aux messages sociaux. Il peut s'agir des habituels "likes" et commentaires, comme le confirment les psychologues.Une grande partie du feedback social implique des récompenses sociales ainsi que des punitions, comme un pouce levé ou baissé, tout en fournissant des tags et en signalant le contenu de différents types. Il y a aussi les évaluations par étoiles qui occupent le devant de la scène.Selon les chercheurs, cette anticipation croissante et ce comportement addictif incitent de plus en plus de personnes à surveiller leurs comptes. De nouvelles découvertes suggèrent qu'un tel comportement au cours des premières années de la vie a la capacité d'affiner la sensibilité du cerveau aux récompenses et aux punitions.Ce comportement devient une habitude au début de l'adolescence et peut conduire à une hypoactivation et à des niveaux plus élevés de sensibilité aux signaux au fil du temps.Tout ceci est prouvé par la science, car il montre comment le cerveau se modifie avec le temps et qu'il y a un changement dans la structure et la fonction, tandis qu'un élément de réorganisation se produit. Par conséquent, il ne serait pas faux d'appeler cela une période de développement. Ensuite, la pression des pairs exercée par la société commence également à se faire sentir.L'étude a porté sur 169 élèves provenant de près de trois collèges publics différents situés dans l'État de Caroline du Nord. L'étude a duré trois ans et tous les participants ont déclaré qu'ils surveillaient les applications de médias sociaux comme Facebook, Instagram et Snapchat. De plus, certains admettaient qu'ils s'adonnaient réellement à cette activité 20 fois par jour.Certains ont même participé à des tâches de retardement des incitations sociales, où les réponses de leur esprit étaient calculées lorsqu'ils prévoyaient d'obtenir des récompenses sociales et de se débarrasser du besoin de punitions sociales.Entre-temps, une nouvelle étude a démontré que 78 % des personnes âgées de 13 à 17 ans continuaient à consulter leur téléphone toutes les heures, tandis que 35 % regardaient constamment les cinq principaux réseaux. Dans le cadre de cette étude, les auteurs ont souligné que les étudiants qui regardent les médias sociaux environ 15 fois par jour sont les plus sensibles de tous, en termes de réactions sociales.En outre, ces résultats ont même prouvé que de nombreux enfants grandissent en pensant que les médias sociaux sont la voie à suivre et qu'ils deviennent plus sensibles aux commentaires de leurs amis.Source : Université de Caroline du NordTrouvez-vous cette étude pertinente ?Quelle ampleur ce phénomène a-t-il pris dans votre entourage ?Limitez-vous le temps que vos enfants passent sur leur téléphone ?