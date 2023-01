Selon les données d'AppFigures, c'est en Inde que la majorité des téléchargements de Facebook ont été enregistrés. Environ 136 millions de personnes en Inde ont téléchargé Facebook en 2022, principalement à partir de Google Play. Cela signifie que Facebook dispose d'une bonne audience dans le sous-continent asiatique. Non seulement Facebook, mais Instagram est également populaire en Inde, et chaque mois, la plupart des Indiens téléchargent l'application Instagram.Le pays qui a enregistré le deuxième plus grand nombre de téléchargements de l'application Facebook en 2022 est l'Indonésie. Après l'Indonésie, ce sont les habitants des États-Unis qui ont le plus téléchargé l'application Facebook. Les autres pays sont le Brésil, le Mexique, les Philippines, le Pakistan, le Vietnam et l'Égypte. Ces pays sont ceux où l'application Facebook a été le plus téléchargée en 2022. 70 % des téléchargements de Facebook en 2022 provenaient de ces pays, et ce sont ces pays qui continueront à télécharger l'application Facebook en 2023.Facebook n'a pas eu une bonne période en termes de stocks dans ces années précédentes, mais maintenant en regardant son nombre de téléchargements, ses stocks augmentent en nombre. On peut espérer qu'elles continueront à augmenter en 2023 et que Facebook se relèvera et deviendra populaire. Maintenant, nous devons attendre que l'application TikTok soit interdite dans plus de pays. De cette façon, Facebook verra une augmentation de ses téléchargements car TikTok est le plus grand concurrent de Facebook et Instagram.Source : AppFiguresD'après vous, pourquoi Facebook est-il si populaire en Inde ?Selon vous, TikTok est-elle en mesure de rivaliser avec Facebook ?