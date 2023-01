Cette réunion, organisée à San Francisco, a vu la participation du ministre du Numérique et des Transports du pays, qui a rencontré Elon Musk juste avant de s'envoler pour Las Vegas pour une autre réunion importante. Au cours de cette réunion, M. Musk a été informé du fait que l'Allemagne n'était pas satisfaite de la plateforme Twitter et de la façon dont elle se comportait en général dans cette partie du monde européen.Twitter va à l'encontre de la DSA (Digital Service Act), dont la législation a été approuvée par l'UE l'année dernière. L'UE a introduit cette loi pour protéger les enfants, lutter contre la misogynie et la désinformation, entre autres.Après avoir été adoptée, l'Union européenne a indiqué à ses États membres que Twitter n'était pas prêt à apporter des changements majeurs qui seraient appliqués aux principales applications d'ici la fin de l'été.Le commissaire européen chargé de superviser l'application de cette loi a expliqué à Elon Musk, en avril dernier, que la plateforme avait vraiment du pain sur la planche et qu'elle devait vraiment se conformer à la DSA sur Twitter. Et finalement, Musk a fini par racheter l'application pour la somme de 44 milliards de dollars en octobre dernier.La DSA est une législation révolutionnaire qui établit une norme mondiale de réglementation des contenus tout en protégeant les utilisateurs contre différents types de préjudices en ligne.Cette réunion intervient au moment où Elon Musk a commencé à rétablir de nombreux comptes appartenant à des milliers d'utilisateurs de la plateforme qui ont reçu un avis de suspension pour avoir enfreint les politiques de l'application.Il s'agissait notamment de ceux qui avaient été interdits pour avoir diffusé des faits erronés, fait des commentaires offensants et même propagé des opinions racistes. Mais il y a quelques mois, Twitter a annoncé publiquement qu'il n'imposerait pas sa politique liée à la COVID-19 et aux fausses informations qui y sont associées. Cette politique aurait été mise en place pendant la phase initiale de la pandémie.Dans le même temps, un porte-parole du ministère allemand a déclaré dans un courriel que le gouvernement était occupé à surveiller les divers changements apportés à l'application Twitter après le rachat par Elon Musk.L'Allemagne aurait clairement fait savoir au nouveau PDG de Twitter que le pays s'attend à ce que les engagements volontaires actuels en matière de lutte contre la désinformation restent en place, conformément aux règles de la DSA, qui doivent être respectées maintenant et à l'avenir également.Source : Volker Wissing, ministre Allemand du Numérique et des TransportsQuelle est votre opinion sur le sujet ?