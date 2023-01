Contrairement à l'année 2021, deux jeux ont figuré dans le top 10 en termes d'installations mondiales, selon les données annoncées par Apptopia.Il est vrai que les installations de l'application Facebook étaient certainement en baisse, mais Meta n'a pas à s'inquiéter car sa plateforme WhatsApp a poursuivi sa croissance dans le monde et aux États-Unis. Mais cela se fait au détriment de l'application Messenger de l'entreprise.C'est TikTok qui règne en maître avec 672 millions de téléchargements, tandis qu'Instagram et WhatsApp arrivent respectivement à 548 et 424 millions. Ensuite, CapCut a pris la quatrième position avec 357 millions tandis que Snapchat et Telegram étaient les suivants avec 310 et 304 millions de téléchargements.La huitième position de la liste revient à Facebook avec 298 millions d'installations et Stumble Guys arrive en neuvième position avec 254 millions, suivi de Spotify qui complète la liste avec 238 millions.TikTok a de nouveau été couronné leader avec 99 millions de téléchargements, puis Instagram et Cash App ont suivi avec respectivement 72 et 64 millions de téléchargements, sans oublier WhatsApp qui était à la traîne à proximité avec 63 millions.Snapchat, Subway Surfers et Roblox ont occupé les cinquième, sixième et septième places. Et la huitième place revient à Amazon, Messenger, et même Facebook.Cette liste d'Apptopia montre des changements majeurs dans l'écosystème mobile d'aujourd'hui. Les États-Unis connaissent une croissance en termes de téléchargements de Telegram que l'on ne voyait pas l'année dernière.De même, ce nouveau rapport a mis en lumière certains changements majeurs dans le monde du commerce électronique. SHEIN s'est avérée être l'application d'achat la plus installée dans le monde et a été téléchargée 229 millions de fois. D'autre part, Wish était en tête de liste des téléchargements depuis l'année 2017, mais aujourd'hui, on ne la voit pas ailleurs.En ce qui concerne les États-Unis, c'est Amazon qui a pris la tête du peloton, suivi de près par SHEIN. Quelques nouveaux entrants ont tout de même fait bouger les choses. Il s'agit notamment de Pinduoduo, qui prend la 8e position sur la liste américaine.Source : Apptopia Lesquelles de ces applications utilisez-vous le plus ?