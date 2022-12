Les assistants vocaux numériques ont évolué au fil du temps, et ils peuvent désormais prendre en charge un grand nombre de tâches avancées au lieu de se contenter de répondre à vos questions sur la météo et d'effectuer des conversions basiques. Au cours de ces dernières années, Google Assistant a été largement considéré comme le meilleur assistant vocal sur un smartphone, principalement en ce qui concerne la précision et la fonctionnalité globale. Et cela n'est pas une grande surprise, car Google Assistant a pleinement accès aux connaissances profondes de Google et aux vastes modèles que la société utilise pour former son IA.Ils ont fait l'objet d'un peu moins d'attention au cours de l'année écoulée que les années précédentes, mais il est toujours amusant de voir comment ils se comparent tous à la façon dont nous les utilisons réellement. Dans une comparaison effectuée cette semaine, le YouTuber MKBHD a mis Google Assistant en concurrence avec Siri d'Apple, Bixby de Samsung et Alexa d'Amazon et, évidemment, Assistant a remporté la victoire. Plusieurs raisons peuvent expliquer cela. Premièrement, Assistant s'appuie sur la puissante intelligence artificielle de Google, qui l'aide à comprendre et à interpréter avec précision les demandes des utilisateurs.Deuxièmement, Google Assistant a accès à une grande quantité de données de ses utilisateurs, ce qui lui permet de fournir une expérience plus personnalisée. L'entreprise collecte également des données provenant de divers services tels que la recherche, les cartes et la messagerie électronique afin d'améliorer les fonctionnalités et les performances de Google Assistant. Cependant, l'une des principales raisons de la victoire de Google Assistant est sa forte capacité de conversation. L'IA de Google s'appuie sur de puissants algorithmes de traitement du langage naturel (NLP) pour comprendre le sens et le contexte des mots et des phrases.Siri d'Apple a pris la deuxième place de la compétition. Il s'est bien comporté lorsqu'on lui a demandé d'accomplir des tâches telles que le réglage d'un minuteur et la recherche sur Internet, mais il a eu du mal lorsqu'on lui a demandé de répondre à des questions plus complexes ou conversationnelles. En outre, Siri n'a pas été en mesure d'exécuter des tâches nécessitant une interaction avec des applications. En revanche, Bixby est arrivé en troisième position et a les meilleures notes dans le contrôle des appareils. Bixby de Samsung a excellé dans le contrôle des appareils grâce à son intégration avec les appareils Samsung.Cela permet à Bixby de contrôler les paramètres du système et de s'intégrer plus profondément aux applications que tout autre assistant vocal. Il peut envoyer des messages texte, consulter les résultats sportifs, réduire la luminosité de l'écran, consulter votre calendrier, lancer des applications, etc. Par contre, et pour une raison que l'on ignore, Siri d'Apple ne peut pas régler plus d'un minuteur, ce que Bixby peut faire facilement. En matière d'intégration, Google Assistant arrive juste derrière Bixby avec la prise en charge de la recherche dans vos propres photos et la possibilité de lancer la lecture d'une émission de télévision sur Netflix.De tous les assistants vocaux, Alexa d'Amazon a obtenu les pires résultats lors du test. Cela est dû à plusieurs facteurs. Tout d'abord, Amazon Alexa n'est pas intégré aux smartphones, ce qui signifie qu'il n'a pas la touche personnalisée des autres assistants vocaux. Cela peut le rendre moins intuitif et moins pratique. Ensuite, l'inexactitude d'Alexa dans la recherche de faits, l'incapacité d'interagir avec d'autres applications et les modèles conversationnels médiocres se combinent pour créer une expérience médiocre lorsqu'il est utilisé sur un téléphone. Ces problèmes font qu'il est difficile pour Alexa de fournir des informations utiles et fiables.Cela est une attente clé des assistants vocaux. De même, l'inclusion de publicités Amazon entre les tâches peut être gênante et perturber l'expérience utilisateur. Bien que Google Assistant ait été couronné champion, cela dépend essentiellement de l'écosystème dans lequel vous êtes le plus à l'aise et le plus investi. Autrement dit, votre maison intelligente pourrait avoir un poids important pour influencer l'assistant que vous voulez utiliser. Google Assistant est le plus largement disponible, mais si vous avez beaucoup investi dans Alexa Smart Home ou Apple HomeKit, vous pourriez vouloir choisir autrement.Par ailleurs, ces appareils sont connus pour avoir une longue liste de problèmes de confidentialité. En effet, pour offrir un assistant vocal pratique, Google se base sur une quantité impressionnante de données qu'il collecte sur ses utilisateurs, avec la plupart de ces produits. Une série de nouvelles plaintes ont accusé en 2021 Siri, Alexa et Google Assistant d'enregistrer les conversations privées des utilisateurs sans leur accord. Ces assistants écoutent et enregistrent les conversations même lorsqu'ils ne sont pas interrogés. Normalement, ils sont censés s'activer lorsqu'on leur demande de le faire. Par exemple, lorsque vous dites : "Hey, Siri".Une étude publiée au début de l'année a révélé qu'Amazon utilise les données vocales collectées par les haut-parleurs connectés Echo pour diffuser des publicités ciblées. Les chercheurs ont constaté qu'Amazon traite les données vocales pour déduire les intérêts des utilisateurs et les utilise pour diffuser des publicités ciblées sur les enceintes et sur le Web. L'interaction avec les haut-parleurs connectés entraînerait des enchères publicitaires jusqu'à 30 fois plus élevées de la part des annonceurs. Enfin, les chercheurs ont constaté que les pratiques opérationnelles d'Amazon et de Skills sont souvent incompatibles avec leurs politiques de confidentialité.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du test de comparaison du YouTuber MKBHD ?Que pensez-vous de la première place de Google Assistant ?Selon vous, doit-on inviter ces appareils dans nos maisons ?Selon vous, ces appareils facilitent-ils vraiment le quotidien des utilisateurs ?