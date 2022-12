Pour la modique somme de 8 dollars, de nombreux comptes ont obtenu le badge "" sur l'application et les dilemmes qui en découlent n'ont jamais cessé. Elon Musk et les cadres de son équipe savaient que quelque chose devait être fait rapidement et c'est pourquoi ils ont entrepris de mettre en pause l'abonnement et d'introduire un autre plan.Un nouveau lancement a été effectué et des mesures supplémentaires ont été prises pour tenter de réduire ce facteur d'usurpation d'identité avant qu'il ne soit trop tard. Musk a notamment introduit des contrôles par code couleur pour aider les utilisateurs à différencier les profils professionnels des profils habituels. D'autres contrôles d'authentification ont également été introduits et Twitter a vraiment croisé les doigts avec le lancement du nouvel abonnement bleu.Mais maintenant, un énorme problème se pose. C'est en fait très inquiétant et cela concerne les personnes qui paient les 8 dollars. Soit ils le font volontairement, soit par inadvertance. L'objectif semble être de faire de la désinformation une partie importante de l'application, car les profils ne sont remplis que de cela.L'information vient d'une nouvelle étude du Quant Lab du Center for Countering Digital Hate. Cette étude montre que les tweets des abonnés bleus de l'application suscitent de nombreuses idées fausses sur les vaccins et le changement climatique.Beaucoup pensent qu'il s'agit de comptes vérifiés et continuent donc à les croire comme personne. Pour certains, c'est très inquiétant de savoir jusqu'où cela peut aller.L'on pouvait penser que les nouveaux abonnements Blue méritaient d'être crédibles, mais c'est le contraire qui s'est produit. Les mensonges et la désinformation se répandent encore plus vite sur cette plateforme.La recherche met en évidence près de 60 000 tweets dans leur ensemble et ils comportent des mots comme Ukraine, vaccin, et même climat. Ils sont partagés à gauche et à droite par les utilisateurs de Twitter Blue. Bien qu'ils soient surnommés "individus vérifiés", ils ont payé pour des ticks Blue mais n'ont pas encore payé pour des vérifications.Et près de 60 000 tweets publiés par les utilisateurs de la plateforme Twitter Blue contiennent de tels termes, qui sont autant de points chauds pour la désinformation. Ce qui est encore plus alarmant, c'est que tant de ces tweets comportent trois mots-clés qui ont été analysés. Ils comptaient un nombre impressionnant de 930 000 likes, commentaires et autres au total. Et lorsque la vérification des faits a été effectuée, il a été triste de constater qu'ils n'étaient pas dignes de confiance dans l'ensemble.L'étude indique également que plus d'un tweet sur quatre comportait des détails contraires à la vérité.Source : FastCoQuel est votre avis sur la question ?Pensez-vous que cette version de Twitter va durer ?