S'appuyant sur un fil de discussion baptisé "Twitter Files" et partagé par Michael Shellenberger, Musk a tweeté que le FBI avait ostensiblement donné de l'argent à Twitter pour qu'il fasse son travail. Un document dans les Twitter Files semble le confirmer : Twitter déclare avoir reçu 3,4 millions de dollars en guise de remboursement pour avoir répondu à une demande d'information du FBI.Ce n'est pas tout à fait la même chose que d'être payé par le FBI. Il s'agit plutôt d'un remboursement des frais engagés pour fournir les informations demandées. En outre, le document ne mentionne absolument pas la censure, ce qui rend les affirmations moins légitimes.Nombreux sont ceux qui ont pris la défense de Twitter après ces accusations. Un ancien employé de Facebook du nom d'Alex Stamos, qui a occupé le poste de responsable de la sécurité, a déclaré que la modération du contenu n'était pas un sujet abordé dans ces communiqués. Le FBI doit fournir un mandat pour obtenir des informations, et il doit également rembourser les frais encourus pour recueillir et faciliter l'accès à ces informations. Ces dossiers prouvent donc que Twitter a eu le dessus.Il est dangereux pour Musk de faire de telles affirmations, car c'est le genre de chose qui pourrait potentiellement finir par éroder la confiance du public dans les plateformes de médias sociaux sans avoir quoi que ce soit pour l'étayer. Les médias d'information conservateurs se sont déjà déchaînés sur la désinformation, et il y a fort à parier que beaucoup en seront les victimes.Source : Elon Musk Quel est votre avis sur le sujet ?Cette affirmation du PDG de Twitter donne-t-elle une bonne image à la plateforme ?