En avril dernier, lorsque le premier sondage a été réalisé, environ 30 % des Américains pensaient qu'il allait faire du bon travail. Il s'avère que sa cote de popularité est encore plus élevée, puisque 34 % des Américains sont de cet avis. Malgré cela, un plus grand nombre de personnes ont également une impression défavorable de la façon dont il gère les choses. Cela semble indiquer que les gens arrivent à des conclusions plus concrètes après l'avoir vu à l'œuvre, car cela peut rendre sa compétence plus évidente qu'elle ne l'aurait été autrement.En avril dernier, 24 % des Américains désapprouvaient l'acquisition de Musk, mais il est important de noter que 29 % d'entre eux sont maintenant de cet avis. Quant aux personnes qui pensent que l'acquisition n'est ni bonne ni mauvaise, elles ont baissé d'un point seulement, passant de 18 % en avril à 17 % à l'heure actuelle.Un domaine dans lequel Musk a connu un certain déclin en termes de perception publique est son niveau d'influence perçue. En avril dernier, 52 % des personnes pensaient qu'il était une personnalité influente, mais ce chiffre n'est plus que de 37 % aujourd'hui.Musk s'est peut-être tiré une balle dans le pied en achetant Twitter. Même si les gens pensent toujours qu'il peut faire un travail décent, de plus en plus de personnes pensent le contraire et sa perception publique en a pris un coup. Seul le temps nous dira si Musk est capable ou non de justifier sa décision en transformant Twitter en une meilleure plateforme de médias sociaux qu'elle ne l'était déjà.Source : YouGov Qu'en pensez-vous ?Êtes-vous d'accord avec les conclusions de cette étude ?