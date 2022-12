M. Musk a répondu à la suggestion d'un abonné de Twitter Blue, qui a déclaré que seuls les abonnés devraient avoir le droit de vote sur les sondages politiques, par "", sans préciser quand ce changement entrerait en vigueur.Musk a déclaré dimanche qu'il se conformerait aux résultats du sondage sur le poste de PDG, mais n'a pas donné de détails sur le moment où il quitterait ses fonctions si les résultats indiquaient qu'il devait le faire. Il n'a pas encore désigné de successeur pour ce poste.Twitter a réactivé l'inscription au service Twitter Blue au début du mois, les comptes des particuliers étant cochés en bleu, tandis que les coches dorées et grises désignent les comptes des entreprises et des gouvernements.Le prix de l'abonnement mensuel pour le service est de 8 dollars sur le web et de 11 dollars sur les appareils Apple, respectivement.Source : Elon MuskQu'en pensez-vous ?Cette décision de Musk n'est-elle pas une forme de censure ?