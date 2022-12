31,4 % du contenu TikTok sur la santé mentale contient des conseils inexacts.

14,2 % des contenus pertinents contiennent des conseils potentiellement préjudiciables.

Seulement 1% de tout le contenu sur la santé mentale distribué via TikTok est accompagné d'un avertissement.















La crise de la santé mentale du XXIe siècle est réelle. De nombreuses personnes ont désespérément besoin d'aide, de conseils et de quelqu'un à qui parler.Mais pour qu'un soutien soit efficace, il doit être administré par un professionnel agréé et formé qui sait ce qu'il fait. L'"aide" ou le "conseil" d'un amateur, même s'il est bien intentionné, sera probablement une perte de temps et d'argent. Ils pourraient même être contre-productifs, laissant le patient se sentir encore plus mal qu'avant.Avec autant de personnes qui se tournent vers TikTok pour obtenir des conseils en matière de santé mentale, la grande question est évidente : quelle est la fiabilité et la précision des conseils en matière de santé mentale sur TikTok ?PlushCare a pensé que cette question méritait une réponse. Le fournisseur de services de santé en ligne a donc demandé à son équipe de professionnels de la santé mentale d'analyser 500 vidéos TikTok sur des questions de santé mentale.Voici ce qu'ils en ont pensé...Selon les données recueillies et analysées par PlushCare, plus de 80 % du contenu de santé mentale sur TikTok contient des informations trompeuses.La situation est encore plus préoccupante. PlushCare a également découvert que :Parmi les exemples les plus inquiétants, on trouve des créateurs de contenu non formés suggérant des médicaments et des traitements, ainsi que des personnes encourageant les spectateurs à s'auto-diagnostiquer en recherchant leurs symptômes sur Google.Une séance avec un psychothérapeute qualifié coûte entre 100 et 200 dollars. En moyenne, les gens ont besoin de 10 à 20 séances pour atteindre leurs objectifs, bien que ceux qui vivent avec un traumatisme profondément enraciné aient souvent besoin d'un travail à plus long terme qui peut durer des années.Une thérapie de haute qualité coûte très cher. Et cela explique pourquoi tant de gens consomment autant de contenu gratuit sur la santé mentale sur TikTok.Les 500 vidéos analysées par PlushCare ont totalisé près de 25 millions de vues. Et les comptes des créateurs de contenu qui ont réalisé ces vidéos ont plus de 40 millions de followers.En d'autres termes, de nombreuses personnes (dont beaucoup sont vulnérables ou impressionnables) consomment des conseils en matière de santé mentale jugés inexacts et dangereux par des professionnels de la santé qualifiés.Selon plusieurs grandes organisations médicales, dont l'American Psychiatric Association, le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) est un trouble du développement neurologique caractérisé par une inattention, une hyperactivité et un comportement compulsif excessifs.Les critiques affirment que ce trouble est surdiagnostiqué, en particulier chez les garçons et les jeunes hommes, tandis que certaines voix au sein de la communauté de la santé mentale rejettent le TDAH comme un trouble.Quoi qu'il en soit, le TDAH est un sujet controversé. De plus, le TDAH nécessite une série de tests compliqués et des évaluations continues avant qu'un diagnostic précis ne soit possible.Toute personne ayant de sérieuses préoccupations concernant le TDAH devrait s'adresser personnellement à un professionnel qualifié.Mais nombreux sont ceux qui continuent de rechercher (et même d'auto-diagnostiquer) le TDAH via TikTok. Et le contenu qu'ils consomment n'est - c'est un euphémisme - pas bon.100 % ( !) des contenus sur le TDAH publiés sur TikTok contenaient des conseils trompeurs, selon les vrais experts auxquels PlushCare a fait appel.Le contenu de TikTok sur les troubles bipolaires et la dépression est également rempli d'informations trompeuses. PlushCare a constaté que plus de 9 vidéos sur 10 couvrant ces deux sujets contenaient des informations qui n'étaient pas médicalement exactes.Et les TikTokers qui produisent du contenu sur l'anxiété ne font pas beaucoup mieux : un peu moins de 9 vidéos sur 10 (89,6 %) ont été rejetées par des professionnels de la santé mentale.C'est une bonne chose que nous accordions plus d'attention à notre santé mentale. Mais maintenant que les problèmes de santé mentale sont sous les feux de la rampe, on a tendance (dans certains milieux) à accorder trop d'importance aux termes et conditions, et souvent dans un contexte inapproprié.Le traumatisme en est le parfait exemple. Le traumatisme est une réaction émotionnelle à un événement bouleversant, comme un accident ou un crime. Les symptômes à court et à long terme comprennent l'épuisement, la confusion, la tristesse, l'anxiété, l'agitation, l'engourdissement, la dissociation et l'émoussement des émotions.Certaines personnes vivent avec un traumatisme non diagnostiqué pendant des années, voire des décennies, ce qui a un effet dévastateur sur leur bien-être.Le traumatisme n'est pas un mot ou un état à traiter à la légère. Il ne doit pas être utilisé comme une étiquette pour expliquer les sentiments et les réactions naturelles à toute situation inconfortable. Se sentir "mal" à propos de quelque chose ne signifie pas que l'on est traumatisé.Il est inquiétant de constater que le traumatisme est le trouble le plus mal représenté dans l'ensemble des contenus relatifs à la santé mentale publiés sur TikTok. Plus de la moitié (58,33 %) du contenu relatif aux traumatismes sur TikTok est inexact. Moins de 10 % des créateurs de contenu TikTok sur la santé mentale possèdent des qualifications et des références médicales pertinentes. Les 90 % restants sont "autodidactes", ce qui signifie essentiellement qu'ils lisent des articles sur Google.Ne confiez pas votre santé mentale à ces amateurs !Adressez-vous toujours à un professionnel.Source : PlushCare