Deux femmes licenciées par Twitter le mois dernier ont déposé mercredi un recours collectif contre l'entreprise pour discrimination sexuelle sur le lieu de travail. Cette nouvelle plainte vient s'ajouter à une longue liste d'actions en justice contre Twitter depuis qu'Elon Musk a pris les rênes la société de médias sociaux et a licencié plus de la moitié du personnel. Twitter a licencié environ 3 700 employés début novembre dans le cadre d'une mesure de réduction des coûts décidée par le nouveau PDG, et des centaines d'autres ont ensuite démissionné. L'ambiance au sein de Twitter a été très mouvementée depuis la conclusion du rachat fin octobre.Le recours collectif de mercredi a été déposé par Carolina Bernal Strifling, basée à Miami, qui a travaillé chez Twitter pendant sept ans, et Willow Wren Turkal, basée en Californie, une ingénieure qui a rejoint Twitter en 2021 après quatre ans chez Facebook et LinkedIn. Elles poursuivent Twitter "en leur nom propre et au nom d'autres employées de Twitter à travers tout le pays qui ont été renvoyées ou renvoyées de manière constructive de leur emploi au cours des semaines chaotiques depuis que le multimilliardaire Elon Musk a acheté l'entreprise". Twitter est déjà visé par un recours collectif pour avoir licencié des employés sans un préavis légal.« Les femmes de Twitter n'ont jamais eu une chance décente d'être traitées équitablement une fois qu'Elon Musk a décidé de racheter la société. Au lieu de cela, elles avaient des cibles dans le dos et, indépendamment de leur talent et de leurs contributions, elles risquaient davantage de perdre leur emploi que les hommes », affirme Shannon Liss-Riordan, l'avocate qui représente les deux femmes, dans un communiqué de presse. Dans leur plainte, les deux femmes allèguent que, dans l'ensemble, Twitter a licencié le 4 novembre 2022 57 % des femmes qu'il employait, alors que 47 % des employés de sexe masculin ont été licenciés.La plainte cite des calculs fournis par Mark Killingsworth, professeur d'économie à l'université Rutgers. Selon la plainte, cette disparité "ne peut pas être expliquée sur la base d'une justification selon laquelle Musk avait l'intention de conserver plus d'employés dans des rôles liés à l'ingénierie". Killingsworth estime que Musk a licencié 63 % des employés féminins dans des rôles liés à l'ingénierie, contre 48 % des employés masculins dans des rôles liés à l'ingénierie. Les propres tweets de Musk sont cités dans la plainte comme preuve du sexisme présumé chez Twitter. Dans l'un des tweets qui ont été cités, Musk a écrit : "Testosterone rocks ngl".La plainte renvoie également à des articles de PC Mag et Futurism qui traitent de l'impact de la misogynie présumée de Musk sur les femmes qui travaillent pour lui. La plainte allègue que Musk a violé les protections du Titre VII interdisant la discrimination fondée sur le sexe. Dans un premier temps, les deux plaignantes ont demandé un procès avec jury. Deuxièmement, elles demandent "le paiement d'arriérés de salaire, d'acomptes, d'avantages, de primes et d'équité, ainsi que des dommages et intérêts pour détresse émotionnelle, des dommages et intérêts punitifs, des intérêts et toute autre réparation appropriée".Elles souhaitent également que le tribunal oblige Twitter à réintégrer les employées qui souhaitent reprendre le travail. Outre le fait qu'il aurait licencié plus de femmes que d'hommes, la plainte allègue que Musk a exercé une discrimination à l'égard des employées d'autres manières. Musk aurait demandé aux employés d'accepter de travailler au bureau 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ou de quitter volontairement leur emploi. D'après les plaignantes, en faisant cette demande aux employés, Musk n'a pas pris en compte les autres occupations des femmes en dehors des heures et jours de travail. Ce qui serait contraire à la loi.« Musk devait certainement savoir que ces changements de politique et ces attentes auraient un impact disproportionné sur les femmes, qui s'occupent plus souvent d'enfants et d'autres membres de la famille et qui ne sont donc pas en mesure de se conformer à de telles demandes », affirment les deux plaignantes. Mercredi, des employés handicapés et des employés prenant un congé familial ou médical frappés par des licenciements ont également déposé un recours collectif. La plainte allègue que Twitter a violé les lois fédérales "Americans With Disabilities Act" et "Family and Medical Leave Act". Ils sont également représentés par Liss-Riordan.Les plaignants principaux de cette plainte sont Dmitry Borodaenko, basé en Californie, qui a rejoint Twitter en 2021 après quatre ans chez Facebook, et Abhijit Mehta, ingénieur chez Twitter depuis 2017 qui, selon leur profil LinkedIn, était l'ingénieur principal fondateur de Twitter Blue. Ils intentent une action en justice "au nom des employés qui ont pris ou prévoient de prendre prochainement un congé familial ou médical, ainsi que des employés handicapés qui peuvent effectuer leur travail avec ou sans aménagement raisonnable, mais qui n'ont pas été autorisés à poursuivre leur travail, par le biais d'un licenciement ou d'une démission forcée.Borodaenko souffrirait d'un handicap qui l'expose à un risque accru de complications de santé s'il contracte la Covid-19. La plainte indique qu'on lui a assuré, lorsqu'il a été embauché en 2021, qu'"il aurait toujours la possibilité de travailler à distance". Toutefois, après que Musk a demandé à tous les employés de retourner au bureau, Borodaenko a envoyé un e-mail à son responsable, expliquant : « au cas où je ne l'aurais pas mentionné auparavant, en tant que survivant d'un cancer, je suis exposé à un risque supplémentaire dû au Covid, donc je ne travaillerai définitivement pas depuis [le] bureau jusqu'à ce que la pandémie soit terminée ».Peu après l'envoi de cet e-mail, les ressources humaines de Twitter auraient notifié à Borodaenko qu'il était licencié, sans autre explication que : « votre comportement récent a violé la politique de Twitter ». Dans le cas de Mehta, après que sa femme est tombée enceinte, il avait déjà obtenu un congé familial approuvé par la direction de Twitter, qui devait commencer le 28 décembre prochain jusqu'en mai prochain. Au lieu de cela, Mehta a été licencié. « Il a été très surpris d'apprendre cela, car il était très performant dans l'entreprise, avait récemment reçu une promotion et travaillait sur un projet important pour Twitter », indique la plainte.La plainte estime également que Twitter a licencié "environ 60 % des employés qui étaient en congé" au moment des licenciements du 4 novembre. Dans cette affaire, les employés ont également demandé un procès devant un jury. Les plaignants demandent au tribunal d'accorder des dommages-intérêts et d'exiger que la société de médias sociaux réintègre les employés handicapés qui souhaitent retrouver leur emploi avec des aménagements raisonnables et les employés qui ont pris ou prévoient de prendre un congé familial ou médical et qui souhaitent retrouver leur emploi.Source : Shannon Liss-Riordan, une avocate des plaignantsQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des allégations de discrimination sexuelle visant Twitter ?Pensez-vous que Musk a délibérément réduit le nombre de femmes travaillant chez Twitter ?Selon vous, Musk est-il misogyne ? Que pensez-vous des allégations de discrimination envers les employés handicapés ?