Actuellement, la réglementation exige que les passagers éteignent leur téléphone portable ou activent le mode avion avant le décollage et pendant toute la durée du vol. Cette pratique est une mesure de sécurité visant à éviter toute interférence avec les systèmes électriques et de télécommunications de l'avion.En 2020, la Commission fédérale des communications des États-Unis a rejeté les projets visant à autoriser les services de voix et de données en vol sur les fréquences mobiles sans fil, en invoquant une forte opposition, notamment de la part des pilotes de ligne et des agents de bord, pour des raisons de sécurité et de sûreté nationale.Au début de cette année, les principales compagnies aériennes américaines ont tiré la sonnette d'alarme en envoyant une lettre commune aux principaux organismes de réglementation de l'aviation et à la Maison Blanche. Elles ont prévenu que si les opérateurs allumaient le réseau 5G près des aéroports, ils pourraient mettre en péril la sécurité de milliers de vols. Les fréquences utilisées par les nouveaux réseaux peuvent interférer avec celle que les avions utilisent pour mesurer leur altitude, ce qui peut entraîner des accidents catastrophiques. Emirates, Air India, Lufthansa, British Airways et Japan Airlines, entre autres, ont annoncé des annulations et des modifications de vols vers les États-Unis pour cette raison.Toutefois, la Commission européenne entend autoriser une bande de fréquences spécifique pour l'utilisation de la 5G, en veillant à ce qu'elle n'interfère avec aucun des appareils électroniques présents dans l'avion, afin que le voyageur puisse garder son smartphone allumé à tout moment.Ce réseau ne fonctionnera qu'à basse altitude et dans des conditions météorologiques favorables. En outre, le commandant de l'avion peut ordonner l'extinction des téléphones portables à tout moment s'il le juge opportun.En pratique, la décision autorisera les compagnies aériennes à permettre à leurs clients de passer et de recevoir des appels téléphoniques et des messages texte et d'utiliser des données comme ils le feraient au sol. Le service sera proposé au moyen d'un équipement de réseau spécial appelé picocellule, qui relie le réseau de l'avion à la terre par l'intermédiaire d'un réseau satellitaire.Des observateurs sont d’avis que la mesure sera la cause de nuisance sonore au sein des avions. Néanmoins, des contradicteurs pensent qu’ils revient aux compagnies aériennes d’encadrer l’utilisation des téléphones. L’un des moyens d’y parvenir serait de fixer l’accès au service à un coût qui force les passagers à en faire usage en cas de véritable nécessité.Source : UE Quel commentaire faites-vous de la future mise en application de cette mesure ? Bonne ou mauvaise idée ?