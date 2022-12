Yoel Roth dit qu'il a fait de son mieux pour éviter de se faire licencier par Musk le jour où le milliardaire a décidé de prendre le pouvoir. Mais avec le temps, les choses ont quand même empiré et il a dû démissionner.M. Roth explique que son point de vue sur la question est lié au parcours chaotique de l'entreprise qui s'est produit lors de la première interview publique qui a eu lieu lorsqu'il a choisi de démissionner de l'entreprise au début du mois.La première question qui lui a été posée concernait la raison pour laquelle Roth avait choisi de se retirer au lieu de se retrouver face à face avec Elon Musk. Mais Roth a déclaré que la façon dont les choses se déroulaient, il était tout à fait évident que Musk finirait par prendre tout le travail et les efforts de son équipe et c'est alors qu'il a ajouté que le moment était venu de partir.Par le passé, Twitter avait une approche très systématique en termes de gouvernance. Il y avait beaucoup de règles et la plupart d'entre elles étaient appliquées lorsqu'elles étaient écrites. Mais lorsqu'un tel système a choisi de disparaître, il n'y avait plus de place pour la confiance et la sécurité requises, a-t-il ajouté.Aujourd'hui, de nombreuses questions sont soulevées sur ce que Musk prévoit de faire avec zéro ou quelques personnes s'occupant de la modération du contenu de l'application et de diverses violations. Il y a des utilisateurs qui reviennent dont les comptes ont été suspendus parce qu'ils avaient enfreint la politique de l'application. Mais maintenant, il y a plus de nouvelles sur la façon dont tous les comptes pourraient bientôt être rétablis, grâce à Musk.On aurait pu penser que Roth allait déclarer Twitter condamné, mais ce n'est pas le cas. Selon lui, ce n'est pas seulement Musk qui est à blâmer pour le mauvais état de l'application, mais en fait le système de modération du contenu très fragile qui se briserait grâce aux acteurs de la menace vus en ligne.Twitter peut bientôt devenir un endroit très toxique, mais Roth veut qu'il reste résilient. Il prévoit de nombreux défis à l'avenir et ne pense pas que Musk puisse trébucher trop gravement.Il a conseillé à Twitter d'être attentif aux canaris qui suggèrent des idées sur le fait que Twitter n'est pas bien et qu'il faut en faire plus.Il est fort probable que Google et Apple s'unissent contre Twitter sur l'App Store et abordent le sujet des directives de modération du contenu. Mais la probabilité que cela se produise est faible, a-t-il ajouté.Source : Yoel RothQu'en pensez-vous ?Pensez-vous que Twitter ira à la dérive sous Elon Musk ?