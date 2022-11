Les rumeurs concernant l'arrivée sur le marché d'un appareil Tesla qui serait le parfait concurrent de l'iPhone et d'Android font surface depuis un certain temps déjà.Aujourd'hui, Elon Musk a dévoilé ses plans pour l'avenir au cas où sa plateforme Twitter serait retirée de l'App Store.Musk a mentionné qu'un dispositif serait mis en place et qu'il pourrait faire face à des appareils comme Android et les iPhones. Il estime qu'un plan de secours est nécessaire si les entreprises commencent à prendre des décisions injustes contre Twitter.Elon Musk a apporté de sérieux changements à son application, que beaucoup considèrent comme controversés. Certains ont fonctionné, mais d'autres non. Et de nombreux critiques prédisent maintenant que nous n'allons pas tarder à assister à la chute de cette plateforme.Ensuite, de nombreux annonceurs se sont retirés, estimant que la décision d'investir était trop risquée. La décision la plus récente de Musk qui suscite des interrogations est un sondage dans lequel il a demandé si tous les comptes bannis de l'application devaient être rétablis ou non. Et ce, quelques jours seulement après que l'ancien président américain Donald Trump ait été réintégré dans l'application.Maintenant, il semble beaucoup plus possible que les efforts de Musk pour promouvoir la liberté d'expression finissent par être considérés comme une violation de diverses directives sur le marché actuel. De plus, cette stratégie particulière a permis de comprendre qu'Apple et Google allaient bientôt retirer l'application du marché.Ce n'est certainement la première fois que Musk dépose d'énormes plaintes contre ces deux grandes entreprises technologiques. Auparavant, il les avait critiquées pour avoir proposé des tarifs trop élevés.Le fameux Tesla Pi Phone est un appareil dont il a été très vaguement question dans le passé. Il y a des rumeurs, mais la seule chose qui pousse Musk sur le fil du rasoir est son acquisition de Twitter et ce qu'il fera ensuite au cas où les choses ne fonctionneraient pas.Il convient de mentionner que l'idée n'est pas farfelue. En effet, Tesla possède sa propre usine de microprocesseurs pour créer des puces et empiler des logiciels avec toutes sortes de jeux et même des applications. Et avec plus d'un million de clients, c'est une vision qui pourrait bien se concrétiser un jour.Pour l'instant, la nouvelle n'est qu'un indice de Musk sur ce qui pourrait être sa prochaine affaire, mais elle n'est pas encore réalisée.Il y a beaucoup de choses à considérer en ce qui concerne Apple et Google et leur comportement. S'ils se regroupent sur Twitter, beaucoup de choses peuvent changer, y compris le fait qu'Elon Musk tire sur différents plans.Source : Elon Musk Qu'en pensez-vous ?