Les données indiquent que la célèbre plateforme de médias sociaux a examiné près de la moitié des rapports qu'elle a reçus au sujet de discours haineux tenus illégalement dans un délai d'un jour. Ce chiffre est à comparer avec les 82 % observés l'année dernière.Cela s'est produit au cours d'une période de six semaines, en avril et en mai, quelques mois seulement avant la prise de contrôle par Elon Musk.En outre, le nombre de messages supprimés a également diminué, de 5 %, pour atteindre 46 %.L'UE a envoyé 3 600 notifications concernant des discours haineux à environ six entreprises différentes, dont TikTok, Instagram et même Facebook. Alors que Facebook a reçu environ 1560 chiffres de discours haineux, Twitter est arrivé en deuxième position avec près de 1000 rapports liés à des discours haineux.Depuis qu'Elon Musk a adapté la plateforme, Twitter a été le théâtre de nombreuses usurpations d'identité suite à son plan d'abonnement bleu à 8 dollars, actuellement en suspens.Comme le mentionne le Washington Post, l'utilisation de termes contenant le mot "N" a augmenté de 500 % en seulement 12 heures après la conclusion de l'accord d'acquisition d'Elon Musk.Le même jour, l'Union européenne a publié de nouvelles données sur la fermeture de son bureau de Bruxelles. Cette nouvelle est intervenue alors que l'UE avait décidé de mettre en place des règles strictes concernant la modération du contenu sur Twitter.Dans ce bureau, il n'y avait pas d'employés, Musk les ayant tous licenciés auparavant, à l'exception de deux d'entre eux qui ont fini par démissionner après cet appel lancé par lui. Un ultimatum de minuit a été adressé à tous les membres du personnel, qui ont été priés d'ajouter des heures à leur horaire de travail, voire d'attendre trois mois pour toucher des indemnités de licenciement.Un grand nombre d'applications différentes, comme Facebook, Instagram et même YouTube, ont examiné moins de rapports pour discours haineux dans une période de 24 heures au début de l'année. Mais une seule application de médias sociaux a dépassé toutes les autres en termes d'amélioration. Il s'agit de TikTok.Mais c'est en fait YouTube qui a été la seule application à améliorer considérablement le taux d'incitation à la haine, passant de 59 % à 91 %.La vice-présidente de la division des valeurs et de la transparence de l'UE a qualifié la nouvelle d'extrêmement inquiétante pour voir une telle spirale descendante en termes de notifications de révision liées aux discours de haine. Elle espère que les applications tiennent leurs promesses en consacrant du temps et de la main-d'œuvre pour améliorer la situation à l'ère du numérique.Source : L'Union Européenne Qu'en pensez-vous ?Quel est votre avis sur la gestion de Twitter par Elon Musk ?