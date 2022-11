", a déclaré Musk dans un tweet. "".La semaine dernière, Musk a annoncé la réactivation du compte de Trump après qu'une faible majorité ait voté dans un sondage Twitter en faveur de la réintégration de Trump, qui a toutefois déclaré qu'il n'avait aucun intérêt à revenir sur Twitter. Il a ajouté qu'il s'en tiendrait à son propre site de médias sociaux, Truth Social, l'application développée par Trump Media & Technology Group.Le républicain Trump, qui a annoncé il y a 10 jours qu'il se représentait aux élections de 2024, a été banni le 8 janvier 2021 de Twitter sous ses précédents propriétaires.À l'époque, Twitter avait déclaré l'avoir suspendu définitivement en raison du risque de nouvelles incitations à la violence après la prise d'assaut du Capitole. Les résultats de l'élection présidentielle de novembre 2020, remportée par le démocrate Joe Biden, étaient en cours de certification par les législateurs lorsque le Capitole a été attaqué, après des semaines de fausses déclarations de Trump selon lesquelles il avait gagné.Trump a utilisé à plusieurs reprises Twitter et d'autres sites pour affirmer faussement qu'il y avait eu une fraude électorale généralisée, et avait exhorté ses partisans à marcher sur le Capitole à Washington pour protester.L'attaque fait l'objet d'une enquête par des procureurs américains et une commission du Congrès.Twitter n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire vendredi sur la déclaration de Musk selon laquelle Trump n'a pas violé les conditions de service de Twitter lorsque son compte a été suspendu.Plus tôt dans la journée de vendredi, Musk a tweeté que l'appel à la violence ou l'incitation à la violence sur Twitter entraînerait une suspension, après avoir déclaré jeudi que Twitter accorderait une "amnistie générale" aux comptes suspendus qui n'avaient pas enfreint la loi ou pratiqué le spam.En réponse à un tweet, M. Musk a déclaré qu'il était "très préoccupant" que Twitter n'ait pas pris de mesures plus tôt pour supprimer certains comptes liés au mouvement d'extrême gauche Antifa. En réponse à un autre tweet demandant si Musk considérait la déclaration "" comme méritant une suspension de la plateforme, le milliardaire a répondu : "".Le changement et le chaos ont marqué les premières semaines de Musk en tant que propriétaire de Twitter. Il a licencié des cadres supérieurs et il a été annoncé que des responsables de la sécurité et de la confidentialité avaient démissionné.Source : Elon MuskQu'en pensez-vous ?Quelle est votre opinion sur le retour de Donald Trump sur Twitter ?