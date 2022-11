Au delà de la 5G, vers la 6G

Les passagers voyageant à l'intérieur de l'Union européenne pourront utiliser leurs téléphones mobiles au maximum de leurs capacités et de leurs fonctionnalités, tout comme avec un réseau mobile 5G au sol. Après une décision de la Commission européenne, les compagnies aériennes pourront fournir la dernière technologie 5G dans leurs avions, aux côtés des générations précédentes de technologies mobiles.Thierry Breton, commissaire européen chargé du marché intérieur, a déclaré : « La 5G permettra d'offrir des services innovants aux personnes et des opportunités de croissance aux entreprises européennes. Le ciel n'est plus une limite lorsqu'il s'agit des possibilités offertes par la connectivité super rapide et à haute capacité ».Depuis 2008, la décision d'exécution de la Commission a réservé certaines fréquences aux communications mobiles dans les avions, permettant aux compagnies aériennes de fournir des services de messagerie, d'appels téléphoniques et de données aux passagers voyageant dans l'UE. Cette mise à jour de la décision d'exécution de la Commission relative aux communications mobiles à bord des avions ouvre la voie au déploiement à grande échelle des services 5G.Le service est fourni dans la cabine d'un avion équipé en utilisant un équipement de réseau spécial, appelé "pico-cellule", pour connecter les utilisateurs et acheminer les appels, les textes et les données, généralement via un réseau satellitaire, entre l'avion et le réseau mobile au sol.La Commission a également modifié une décision d'exécution relative aux bandes de fréquences 5GHz, qui rend ces bandes disponibles pour le Wi-Fi dans les transports routiers, par exemple dans les voitures et les bus. La décision modificative jette les bases d'innovations dans l'industrie automobile et potentiellement d'applications Metaverse. Selon la modification de la décision d'exécution, les États membres doivent rendre les bandes de fréquences de 5GHz disponibles pour une utilisation à bord des véhicules routiers dès que possible et au plus tard le 30 juin 2023. Reste à savoir si les compagnies aériennes sont désireuses d'embarquer cette technologie. Et que les passagers sont prêts à payer le prix élevé ? des données.La Commission européenne a identifié très tôt les opportunités de la 5G, en établissant un partenariat public-privé sur la 5G (5G-PPP) en 2013 pour accélérer la recherche et l'innovation dans la technologie 5G. La Commission européenne a engagé un financement public de plus de 700 millions d'euros par le biais du programme Horizon 2020 pour soutenir cette activité. Ces activités sont accompagnées d'un plan international visant à assurer la recherche d'un consensus mondial sur la 5G. Les investissements de l'UE dans la recherche et les normes relatives à la 5G sont nécessaires pour soutenir le volume de trafic attendu d'ici 2025. Les investissements de l'UE stimuleront également les réseaux et les architectures Internet dans des domaines émergents tels que la communication de machine à machine (M2M) et l'internet des objets (IoT).Le déploiement des réseaux 5G dépend étroitement de l'accès au spectre radioélectrique, base des technologies sans fil. À mesure que le taux d'appareils connectés et leur utilisation augmentent, les ressources du spectre et leurs utilisations doivent être harmonisées dans toute l'Europe pour permettre l'interopérabilité des infrastructures au-delà des frontières. C'est la base d'un large éventail de services fournis avec la 5G pour les consommateurs, comme de nouvelles applications pour smartphones, et de services professionnels pour divers secteurs industriels.La technologie et les normes 5G évolueront au cours des prochaines années à mesure que le déploiement progressera. Les initiatives de recherche et d'innovation (R&I) sur les technologies 6G démarrent actuellement dans le monde entier, les premiers produits et infrastructures étant attendus pour la fin de cette décennie.Les systèmes 6G nous permettront de passer de capacités de l'ordre du gigabit au térabit et de temps de réponse inférieurs à la milliseconde. Cela permettra de nouvelles applications telles que l'automatisation en temps réel ou la détection de la réalité étendue ("Internet of Senses"), en collectant des données pour un jumeau numérique du monde physique. En Europe, une première série de projets 6G d'une valeur de 60 millions d'euros a été lancée dans le cadre du 5G-PPP.Source : communiqué de presse Quel est votre avis sur le sujet ?