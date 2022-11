D'après un rapport de recherche, l'évolution des tendances des plateformes de médias sociaux peut être identifiée grâce à leurs téléchargements. Les données utilisées dans le rapport ont commencé en 2018 et se sont terminées en octobre 2022.En analysant les résultats collectifs des applications de médias sociaux, notamment Facebook et Instagram de Meta, TikTok de ByteDance et Twitter de Musk, les résultats sont plutôt satisfaisants, car le chiffre global a augmenté de 50 %, ce qui signifie que les téléchargements sont passés de 14 millions à 20 millions.Cela donne l'idée que la demande pour de telles plateformes est toujours intacte. Cependant, si l'on se base sur les performances individuelles, la tendance n'a pas été bonne pour tout le monde.La célèbre application de vidéos courtes TikTok, en tête du classement, n'a pas été une surprise. La plateforme a réussi à augmenter ses téléchargements de 368 % au cours des quatre dernières années. En deuxième position, Twitter s'est emparé de la place. L'une des principales raisons de ce revirement est que Twitter est un sujet sensible depuis qu'Elon Musk a pris le contrôle de la plateforme de micro-blogging et introduit des fonctionnalités controversées. La plateforme a été en mesure de montrer une augmentation de 90 % des téléchargements après avoir porté une tendance linéaire presque droite depuis 2018.Il est estimé que la croissance actuelle de Twitter est uniquement due au fait qu'il a été sous les feux de la rampe récemment, et après un certain temps, la tendance reviendra à la normale.D'autre part, Instagram de Meta a pu tirer son épingle du jeu, mais par rapport à TikTok, Instagram n'a pu augmenter ses téléchargements que de 11 %.Alors que ces plateformes ont pu maintenir leurs téléchargements ou ont réussi à les augmenter au fil du temps, le géant des médias sociaux Facebook, suivi de Snapchat, sont deux des applications les plus populaires dont les téléchargements ont chuté. On peut s'attendre à ce que cette tendance se poursuive encore un an, jusqu'en 2023, et qu'après cela, un nouveau changement puisse avoir lieu.Source : AppFiguresTrouvez-vous ces analyses pertinentes ?Que pensez-vous de TikTok ? l'utilsez-vous ?